حظك اليوم مع الأبراج الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،ترتفع معنوياتك فتره مناسبه لطرح فكره أو موضوع أو إدخال جديد على حياتك ومظهرك قد تبحث في تطوير إتفاقيه أو عقد قديم إنها مرحله جديده.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف تنشغل بتحسين وضع مالى وستُقدم على بعض المصاريف، لكن لا خوف على استقرارك، لا تهمل معاملات طبيه أو قانونيه متعلقة بالوضع المالي .

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تهدأ الخواطر تفرح لتواصل مثمر وبناء مع محيطك يناسبك العمل ضمن المجموعة وتفرح لوجودك بين الأهل والأصحاب فترة تأييد ودعم.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،إبتعد عن الأضواء حاذر من سوء تفاهم أو حيرة أو مرض إحمى نفسك وتأكد من بطاقات السفر و مواعيدها تفادياً لأى خطأ أو خيبة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، يجب أن تنظم وقتك جيداً وأن تكون رزين في عملك فترة مهمة قد تحمل لك بعض النجاحات فرصة ثمينة بغض النظر عن الإضطراب التي تشعر به.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا تتردد في مواجهه كل ما هو حديث ومختلف يحالفك الحظ شرط التحلى بالمنطق والمرونه وروح التعاون .

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لا تسهر المواضيع الحساسه الظروف قد تكون صعبه لكنك تنجح في معالجتها عن طريق الدبلوماسيه.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،سارع إلى تلطيف الأجواء أنت بحاجه إلى لم الشمل و تقريب وجه النظر ابحث عن القاسم المشترك ولا تهمل الأوراق المطلوبه .

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، ستعالج مواضيع جديده لا تترك عملك للحظه الاخيره قد تقلق حول مسأله صحيه.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تتمتع بروح رياضيه وتفاؤل و حماسه استغل الحظوظ والفرص لحصد النجاح، شارك أبنائك نجاحهم وقف إلى جانبهم محتاجين الفنية الموجودة في خبراتك القديمة في الوقت نفسه .

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت النجم لا ترتجل المواقف ولا تتكاسل حضر جيدا عملك ولا تعجل الأعمال الهامه يبدو فكرك متيقظ وملفت للأنظار بأفكارك الخلاقه وأبداعاتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يصعب التفاهم معك فتره متوتره تختلف الآراء مع أحبابك تشعر بالقلق والغضب أو الإنفعال .

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توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019 من كارمن شماس