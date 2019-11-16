حظك اليوم مع الأبراج الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت في وضع حرج منذ الصباح ومزاجك لا يساعدك على الابتعاد عن المشاكل فأنت تزج نفسك بها، كما أن صراحتك قد تفتعل لك بعض المشاكل عند الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر تنهمك بأعمالك وقد تنسى موعدا لك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،أنت ما تزال في صدارة الأبراج يا صديقي الجوزاء، عزيمتك توصلك الى ما تريده وكلماتك اليوم تعبر عن ثقتك العالية بنفسك، في فترة ما بعد الظهر قد يطرأ تعطيل على الأعمال، لكن مساعدة أحد الأشخاص تنشلك من هذه المشكلة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،قد يصلك اليوم مبلغ مالي، لكن بالطرف الآخر مصاريفك كثيرة، لذلك عليك تخفيف مصاريفك بشكل جدي، وخاصة عند ذهابك للتسوق، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تضغط عليك الأعمال بشكل كبير جدًا.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الوضع جيد اليوم وخاصة أنه هادئ في العمل لكي تتفرغ لأمورك وأفكارك، العاطفة هي ما تهمك، لكن لا تدلل حبيبك زيادة على اللزوم فقد يجرحك في كلامه، في فترة ما بعد الظهر الأعمال تضغط بشكل بسيط، لكنها لا تستمر طويلاً.

ترتيب الأبراج لسنة 2020 من أكثرها إلى أقلها حظًا

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، ما يزال وضعك لا تحسد عليه بتاتاً، فالأوضاع تتجه نزولا معك وخاصة على مجال الأعمال الذي سيكون ضاغطاً عليك في فترة الصباح وحتى ساعة متأخرة من هذه الليلة، نفسيتك لن تسمح لأحد أن يكلمك أو يمازحك، خذ جانب الهدوء مع من تحب ولا تكن صريحا وجلفا في المساء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت نشيط ولا تعرف الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، أفكارك تذهب وتأتي، وذلك لوجود الكثير من الأمور لتفكر بها ولها أهمية كبرى، في فترة ما بعد الظهر أنت سيد الموقف ورأيك مرحب به في الأعمال أو حتى ضمن أجواء بيتك، أما العاطفة فلها وقت مميز في فترة المساء فحاول أن لا تضيع الفرصة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الضغوطات، هذه كلمة سمعتها كثيرًا في خضم هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، لكن اليوم سوف تكون أخف من الأيام الماضية، تشعر ببعض الانفراجات في فترة الظهيرة وما بعدها وقد تأخذ راحة من العمل في ذلك الحين.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يوم جيد حتى تكشف للعالم عن مواهبك ومكنوناتك، فالحظ يدعمك وأنت تجابه ولا يهمك أحد، يوم جيد أيضاً بالنسبة للأعمال فأنت تدفع بأعمالك نحو القمة، لكن قد تواجه بعض الضغوط في فترة الظهيرة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،عليك بأن تكون أكثر جدية بما تقوم به ولا تكن مستهترًا بكل شيء، فهذا قد لا يسر زملاءك ورئيسك في العمل الذين سوف يوجهون انتقادات كثيرة لك، جاذبيتك هذا المساء ممتازة للجنس الآخر، لكنها لا تجد صدى لدى من تحب، فالعلاقات متوترة، وقد تدعى الى حفلة أو دعوة اجتماعية قد تسر بها كثيرًا.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أفكارك وآراؤك جيدة، لكنها لا تجد المستجيب، مما يجعلك بعض الشيء عصبياً وتشعر ببعض الظلم، قد تفكر في فترة ما بعد الظهر بأفكار سوداء عليك التخلي عنها على الفور كي لا تقوم بأعمال بلهاء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لا تحب هذه التغييرات، وبالأخص في مواعيدك، فهذا يثير عصبيتك فأنت معروف بالدقة والترتيب، انتبه إلى أفعالك وتوخّ الحيطة والحذر وخاصة في فترة الظهيرة، تهدأ الأمور تباعا في فترة ما بعد الظهر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، الحظوظ ما تزال تقف إلى جانبك مثل يوم أمس ويمكن أفضل بكثير، الأعمال تتجه بالمسار الصحيح وترضي رغباتك. في فترة ما بعد الظهر لا تستعجل في قيادتك لأنك متهور.

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