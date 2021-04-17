حظك اليوم مع الأبراج الأحد 18 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 18 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 18 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، عادة أنت لا تستطيع المساعدة لكنك تجذب الانتباه، لكن اليوم قد تريد إبقاء ذلك في أدنى مستوى. شخص ما في مزاج حسّاس. سواء كان في العمل أو لا كن حذرا بأن لا توتّر على الطرف الآخر.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،شراكة تلتقطها سريعاً، و بالتأكيد أنت لا تتذمر، تمتع بهذه المغامرة العاطفية، آمل أن تكون في مزاج ملائم للحب ، لأنه وفقاً لما تقوله النجوم فإنك اليوم في أنسب مزاج للحب، إنها أفكارك الجنسية التي لا يمكن إنكارها الآن .

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يمكنك أن تنجز تقريباً أيّ شيء اليوم، و يعود الفضل لمهارتك التنظيمية.أنت تحافظ على أدواتك و احتياجاتك في صفّ مرتّب ولطيف، و تصرف بعضاً من وقتك في مساعدة الآخرين على تنظيم أمورهم .

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تمتع بالكسل ابحث عن المتعة لتضييع الوقت اليوم، وشارك من حولك في المرح. أنت لا تستمتع عموما بالروتين، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن يكون شيئاً جديداً و جيداً في الحقيقة.



برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،خطّط للأمور التي تريدها، أنت سيد التفاصيل، مهما كانت صغيرة. التواضع يصحبك. دع الآخرين يتوتّرون حول ما هو قادم، و أنت بكل هدوء ، تعتني بالتفاصيل بكل كفاءة. العاطفة تعطيك الكثير اليوم لكي تكون متألقاً لا تتردد في أن تخرج مع الحبيب من الروتين.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،كلّ العيون عليك للمجيء بالشيء غير متوقّع ، فكن مستعداً لجعل الأشياء أكثر حيوية، أنت تشعر بالارتياح وتبدو عظيماً، و هناك أمور يمكن أن تصبح أكثر جمالاً هذه اللّيلة، العاطفة يمكن أن تندلع في الأماكن الأقل توقّعاً، وأنت ستؤجج نيرانها.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، لا تعتمد على إتصال واضح اليوم، لكن اعتمد على حلّ المشاكل بنفسك، ذلك الاتصال الذي تنتظره، سيحدث أخيراً الآن. أبق عيونك وآذانك مفتوحة على الشخص المناسب في الوقت المناسب؛ الكلمات الصحيحة ستعبّر عن نفسها.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،دلّل نفسك اليوم ،حتى إذا اقتضى الأمر أن تجعل من نفسك ملكاً. المحبة في صالحك اليوم ، يمكنك بسهولة اليوم أن تنال أهدافك مع شريك أو مجموعة. من ناحية أخرى، يمكنك أن تخطو خطوات واسعة عظيمة أيضاً.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لديك الطموح لإنجاز المستحيل، إطلاق الحكم على الناس أو الأمور من هواياتك المفضلة، ولكن هذا الأمر يقود الناس حلك إلى إطلاق أحكام عليك أيضاً قد تكون مزعجة وأنت غير مستعد لذلك لذا عليك ان تترك الآخرين وشأنهم مادمت غير مهيأ لهذا الأمر الحب ينير حياتك فتمتع بالحياة مع الحبيب.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،قد يكون جوهر أمر ما في التفاصيل الدقيقة، تمسّك باتخاذ القرارات المنضبطة اليوم. فكّر بهدوء بعيداً عن تعقيدات العمل، فكر وأنت تتمشّى في هذا العالم، حتى في السوق أو الطريق، ولا تتفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم فجأة. فالقرارت المهمة تأتي دون تحذير مسبق.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أن تشعر بقوة تجاه الأشياء فهذا أمر رائع، لكن لا تترك الأمر يخرج من يدك . فأنت أكثر من مجموعة من الأعضاء . قم بدعوة من في بالك على وستحصل منهم على المساعدة في مسائل ضخمة، العمل ينطلق من جديد بعد حالة من الترقب وعدم الاستقرار.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تعامل باستقامة اليوم،الخطط الكبيرة ستؤدّي إلى التقدّم الكبير، تعبر طريقاً طويلة بمساعدة صغيرة من أصدقائك، وهذا صحيح بشكل خاص اليوم. ففي الاتحاد قوة، العاطفة تمر بوقت صعب ناتج عن إهمالك للطرف الآخر عليك أن تعوضه اليوم .

توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2021