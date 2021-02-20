حظك اليوم مع الأبراج الأحد 21 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 21 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 21شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،انفراجات مهمّة تطال في وضعك العملي، ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً، أما من الناحية العاطفية، تزول منك فكرة اللامبالاة والأنانية والشريك يرضى عنك، أما من الناحية الصحية، لديك رغبة شديدة في ممارسة الرياضة فلا تهملها.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،طاقتك اليوم معدية للآخرين، وجاء الوقت المناسب لتنفيذ أفكارك الجديدة، أما من الناحية العاطفي،لا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك مع شريك حياتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،كن أكثر جدّية زملاء العمل، أما من الناحية العاطفية سوء تفاهمك مع الشريك سوف يولد مشاكل كثيرة، فاحذر! أما من الناحية الصحية، تجنب الناس السلبيين ومن يؤثرون على حالتك النفسية سلباً.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، انتبه وانتبه من مواجهات وحروب بل راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية، أما من الناحية العاطفية، أوضاعك تتحسن تدريجياً، وهذا ما يشعرك بالراحة أكثر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، أما من الناحية العاطفية لن تستطيع الغيرة أن تهدّد علاقتك مع شريك حياتك، أما من الناحية الصحية، الغذاء الصحي مهم جداً.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يجب أن تدافع عن إنجازاتك بقوة، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو مستقبلك، أما من الناحية العاطفية، قرار المواجهة مع شريك حياتك ليس سهلاً.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،انتبه من التوتر خلال عملك استمع لموسيقى هادئه فهذا أفضل حل بالنسبة لك، أما من الناحية العاطفية، لديك ثقة كامله بشريك حياتك، أما من الناحية الصحية، يجب أن تهتم بفطورك أكثر.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم أنت ملىء بالطاقة الإيجابية وينعكس ذلك على ارتياح بشكل كبير في علاقتك مع الزملاء وعلى أجواء العمل، أما من الناحية العاطفية، اليوم ستتناقش مع شريك حياتك وينتهي هذا النقاش بنتائج ستفرحك كثيرًا.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،سوف تعيد ترتيب أمورك وسوفتبدأ بمشاريع جديدة تكون أوسع وعلى نطاق عالمي، أما من الناحية العاطفية لا تتصرف بغباء وتغضب شريكك، أما من الناحية الصحية، انتبه على صحتك وأكثر من المشروبات الساخنه لتشر بالفء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تطل في هذا اليوم على مشاريع جديدة وجيدة فانتهز الفرصة، أما من الناحية العاطفية يبتسم لك القدر وسوف تقابل شريك حياتك أخيراً، أما من الناحية الصحية، سوف تسجل في نادي رياضي لتتجنب المزيد من السمنة والدهون المتراكمة في جسمك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،احذر تملئك الطاقة السلبية في مجال العمل وتجعلك تشعر بالإحباط، أما من الناحية العاطفية أخيراً تتخطى مشاكلك مع شريك حياتك، أما من الناحية الصحية التزم بارشادات اختصاصية التغذية ولا تبالي بها حتى تحافظ على رشاقتك وصحتك وتبقي دائماً بصحة جيدة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،إن الحذر مطلوب منك اليوم لأنه يوجد هناك تبدلات مهمة في الوضع المهني، أما من الناحية العاطفية قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع شريك حياتك لكن يجب أن تفكر جيدًا بالموضوع.

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