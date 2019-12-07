حظك اليوم مع الأبراج الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تفتقد إلى الحيوية وقد تفشل جهودك ولا توقّع على عقد. لا تعطِ وعودًا لأحد قد لا تستطيع الوفاء بها لاحقًا. من أسوأ أيام الشهر، تعاني من تراجع في المعنويات والحظوظ.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تتحرك بنشاط وتستمر إلى آخر ساعات النهار. تفادَ التقصير. تكثر المشاريع والمستجدات وتختلط الواجبات فكن هادئًا وموضوعيًا. تتغير الأولويات.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لطف الأجواء وحسن العلاقات. تفرح لوقوف أحد الأطراف إلى جانبك باستطاعتك المشاركة في المنافسات والاهتمام بالواجبات الصعبة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا تشوه سمعتك بل تمالك أعصابك. قدم أفضل ما لديك من مهارة وكفاءة وإيجابية. تستطيع تحقيق إنجاز وتتجاوز العقبات.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لا ترفع نبرة صوتك حتى ولو شعرت بالغضب أو الظلم أو الانزعاج حتى لا تندم. لا تعاند أحدًا، حاذر من مخالفه القوانين والأعداء والمنافسين وأصحاب النوايا الخفية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، باستطاعتك معالجة مسائل صحية وإدارية ومصرفية. حاذر المشاكل أو أن تخسر مبلغًا من المال أو أن تقع ضحية التحديات. اسعَ للمصالحة وللتسوية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، اكبح جماح غريزتك الجنسية.. فقد تظهر علاقات قديمة.. (خلي بالك ... انت حر).

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تجنب الخلاف مع المسؤولين والأهل. احم استقرارك الصحي والمهني قد تنشغل بأمور أحد المعاونين أو الزملاء. حاذر من الوصول متاخرًا إلى عملك. لا تعطِ فرصه لغيرك أن يصعد على كتفيك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا تنتقد الأحباء ولا ترفض الأفكار الجديدة لعلها تحمل حلًا لم يخطر ببالك من قبل. تجاوب مع الأمر. تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو عطل منزلي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تغمرك الشجاعه فتدافع عن مصالحك بقوة، تبدو قادرًا على محاصرة كل المواضيع. تتحرك بعدة اتجاهات وهذا مفيد لك تشعر بسيطرة أكبر على الأمور.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،صفحة جديدة واعدة تزداد قوة وحيوية وتبدو واثقا من نفسك ومستعد للاقتراب من الآخرين تسمع خبر سار وتملك مفاتيح الحياة للنجاح وتكون حاسمًا واضحًا في خياراتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، كن منضبطًا وتجنب التذمر والتهرب من تحمل المسؤولية، حافظ على توازنك. باستطاعتك التفاوض بنجاح، نظم الفواتير ونظم الأقساط إن وجدت، ولا تسمح لها بالتراكم.

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