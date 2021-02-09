حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،مهنياً:لديك اليوم القوة التى تستطيع من خلالها السيطرة على زمام الأمور، عاطفياً:لقاء رومانسي يجمعك مع أحد الأشخاص و تتقرب منه أكثر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مهنياً:تشعر بالاضطراب اليوم فأنت تشعر أن الأمور لا تسير كما تريد وتحديد إلى إعادة ترتيب أوراقك، عاطفياً:أوضاعك العاطفية في تحسن مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،مهنياً:لا تضيع وقتك وأنت تتسحر على الوقت الذي يمضي وأبدا من جديد، عاطفياً:كن أكثر رومانسية في تصرفاتك مع الحبيب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،مهنياً:الأعمال كثيرة اليوم مما يجعلك لا تجد الوقت المناسب لإنهاء أعمالك الروتينية، عاطفياً:تشعر بالفرح والحب يغمر قلبك بعد أن اعترف لك الحبيب بحقيقة مشاعره.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،مهنياً:بالك وتفكيرك كله موجه نحو الأوضاع المادية فأنت لا تنفك تفكر في كيفية تحسينها، عاطفياً:يجب أن تضع حد لخلافاتك مع الحبيب.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، مهنياً:الحظ يقف إلى جانبك اليوم وخاصة فيما يتعلق بالأمور المادية، عاطفياً:لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك وعلى علاقتك مع من تحب.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، مهنياً:تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر المكافأة التي كنت تحلم بها، عاطفياً:حاول أن تصلح ما أفسدته أمس في شجارك مع الحبيب.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، مهنياً:كن حذراً هذه الفترة ولا تسبح بعكس التيار حتى تتحسن الأوضاع، عاطفياً:تشعر بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، مهنياً:تكلم بالمزيد من الأعمال اليوم مما يجعلك تقلق وتعيد ترتيب جدول أعمالك، عاطفياً:الحبيب يحتاج أن يسمع منك الكلام الجميل فلا تبخل عليه.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، مهنياً:أنت لست في مزاج جيد منذ الصباح فالأمور تعاكسك ولا تسير إلى صالحك، عاطفياً:لا تستعجل الحبيب لمعرفة حقيقة مشاعره وانتظر حتى يتخذ قراره بنفسه.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مهنياً:لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات سريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة، عاطفياً:إن كنت متأكد من حقيقة مشاعرك فلم لا تعترف للحبيب بها.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،مهنياً:عليك أن تتمتع بمرونة أكثر أثناء تعاملك مع الآخرين، عاطفياً:عليك أن تكون أكثر ثقة بالحبيب ولا تفرض عليه شروطك.

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 9 شباط/ فبراير 2021

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