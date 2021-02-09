حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 10 شباط/ فبراير 2021:
الحمل 21 آذار - 19 نيسان
عزيزي برج الحمل،مهنياً:لديك اليوم القوة التى تستطيع من خلالها السيطرة على زمام الأمور، عاطفياً:لقاء رومانسي يجمعك مع أحد الأشخاص و تتقرب منه أكثر.
الثور 20 نيسان - 20 أيار
عزيزي برج الثور،مهنياً:تشعر بالاضطراب اليوم فأنت تشعر أن الأمور لا تسير كما تريد وتحديد إلى إعادة ترتيب أوراقك، عاطفياً:أوضاعك العاطفية في تحسن مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.
الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران
عزيزي برج الجوزاء،مهنياً:لا تضيع وقتك وأنت تتسحر على الوقت الذي يمضي وأبدا من جديد، عاطفياً:كن أكثر رومانسية في تصرفاتك مع الحبيب.
السرطان 21 حزيران - 22 تموز
عزيزي برج السرطان،مهنياً:الأعمال كثيرة اليوم مما يجعلك لا تجد الوقت المناسب لإنهاء أعمالك الروتينية، عاطفياً:تشعر بالفرح والحب يغمر قلبك بعد أن اعترف لك الحبيب بحقيقة مشاعره.
الأسد 23 تموز - 22 آب
عزيزي برج الأسد،مهنياً:بالك وتفكيرك كله موجه نحو الأوضاع المادية فأنت لا تنفك تفكر في كيفية تحسينها، عاطفياً:يجب أن تضع حد لخلافاتك مع الحبيب.
العذراء 23 آب - 22 أيلول
عزيزي برج العذراء، مهنياً:الحظ يقف إلى جانبك اليوم وخاصة فيما يتعلق بالأمور المادية، عاطفياً:لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك وعلى علاقتك مع من تحب.
الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول
عزيزي برج الميزان، مهنياً:تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر المكافأة التي كنت تحلم بها، عاطفياً:حاول أن تصلح ما أفسدته أمس في شجارك مع الحبيب.
العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
عزيزي برج العقرب، مهنياً:كن حذراً هذه الفترة ولا تسبح بعكس التيار حتى تتحسن الأوضاع، عاطفياً:تشعر بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك.
القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
عزيزي برج القوس، مهنياً:تكلم بالمزيد من الأعمال اليوم مما يجعلك تقلق وتعيد ترتيب جدول أعمالك، عاطفياً:الحبيب يحتاج أن يسمع منك الكلام الجميل فلا تبخل عليه.
الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
عزيزي برج الجدي، مهنياً:أنت لست في مزاج جيد منذ الصباح فالأمور تعاكسك ولا تسير إلى صالحك، عاطفياً:لا تستعجل الحبيب لمعرفة حقيقة مشاعره وانتظر حتى يتخذ قراره بنفسه.
الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط
عزيزي برج الدلو،مهنياً:لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات سريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة، عاطفياً:إن كنت متأكد من حقيقة مشاعرك فلم لا تعترف للحبيب بها.
الحوت 19 شباط – 20 آذار
عزيزي برج الحوت،مهنياً:عليك أن تتمتع بمرونة أكثر أثناء تعاملك مع الآخرين، عاطفياً:عليك أن تكون أكثر ثقة بالحبيب ولا تفرض عليه شروطك.
حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 9 شباط/ فبراير 2021
حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 8 شباط/ فبراير 2021
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