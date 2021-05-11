حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 12 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 12 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،لا تعرف كيف ستخرج الأموال من يدك، الالتزامات مؤجلة منذ فترة عليك. العائلة تأخذ اهتمامك أيضا منذ الصباح وذلك لأمر يحدث ضمن نطاق بيتك، حاول أن تركز على عملك أكثر، لكي لا تقع في أخطاء ولكي لا يتراكم العمل لديك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،قد يكون اليوم من أكثر الأيام ضغطا في مجال الأعمال لهذا الأسبوع، تشعر بالضغط وتراكم العمل لديك خلال فترة الظهيرة، نقاش بينك وبين أحد زملائك في العمل في فترة الظهيرة قد يزيد عصبيتك، لكن لا تقلق فالأوضاع تعود إلى طبيعتها في فترة المساء، التي تعد الأفضل بالنسبة إليك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تصل إلى ذروة نشاطك في هذا اليوم فالحظ والأمور تسير لصالحك في كل شي يحدث. تنفذ العمل المتراكم عليك خلال فترة الظهيرة، وقد تسمع بعض الأخبار المشجعة في ميدان العمل. قد تشعر بالتعب في فترة المساء، لكنك تلبي دعوة اجتماعية رغم تعبك، وقد تحدث بها أمور جيدة ولصالحك.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،شعورك بالنشاط والقوة ما يزال يؤثر عليك اليوم، فكلمتك لا تناقش وتشعر بقوة شخصيتك على من حولك. القرار بيدك وكل شيء يصب في مصلحتك، لكن لا تجعل لسانك يتفوه بكلام تندم عليه فيما بعد. لكن فترة المساء تعد الأفضل لهذا اليوم، فأخبار جيدة تنتظرك تؤثر على قراراتك للفترة المقبلة، أكثر المستفيدين من هذه الأمور هم مواليد 12 إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر).

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا تتعب نفسك بالنقش على الحجر ومعاكسة الأمور لك. حاول فقط أن تبقى ساكنا وهادئا ولا تقوم بأي فعل متهور، لأنه لن يصب في صالحك. في فترة ما بعد الظهر قد تتعب صحتك أكثر، فحاول أن ترتاح.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم ممتاز فعليك استغلاله بكل ما أوتيت من قوة، وقبل مجيء يوم غد الذي لن يكون لصالحك. فحاول أن تسير أعمالك وأن تقوم بأشيائك المهمة. العمل جيد وتتلقى أكثر من كلمة دعم من رؤسائك لجهدك وتعبك. في المساء قد تكون الأجواء الاجتماعية والمجاملات الأكثر تأثيرا لديك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، الوضع الذي أنت به اليوم لا تحسد عليه بتاتا، فما يزال مزاجك وأعصابك غير هادئين، فالأوضاع بنظرك تتجه إلى الأسوأ، ترى المشاكل أينما ذهبت سواء بالعمل أو في البيت أو مع من تحب.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،العائلة والصحة هما المهمان لديك لليوم الثاني على التوالي ، فانتبه وحاول تعتني بنفسك أكثر، وتجاهل أي موضوع يتعلق بعائلتك، لأنك لن تقوم بعمل سليم. تأجيل المواعيد وحدوث الأشياء فجأة وبشكل طارئ محتمل، وبخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم عصيب آخر يمر عليك ، فمنذ أمس وكل من الضغط العملي والنفسي يؤثر عليك، عليك أن تهدئ أعصابك وعدم التصرف بتهور أو اتخاذ أي قرار تحت ضغط العصبية. ومن الأفضل عدم رؤية من تحب، وبخاصة خلال النهار، فأنت في مزاج قد يجعلك تدخل في مشاكل معه.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الحظ ما يزال إلى جانبك فالأمور التي تم تأجيلها من قبلك في بداية الأسبوع لعدم وجود الجو المناسب، تحل هذا اليوم أو يصدر قرار بشأنها. إذا أردت تجريب حظك بورقة يانصيب أو الدخول ببعض التحديات فالوضع مشجع، لكن فترة المساء هي الأجمل للخروج والاستمتاع بوقتك، الأكثر حظا هم مواليد 2 إلى 11 تموز (يوليو).

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الحظ ما يزال إلى جانبك وبخاصة على صعيد الأعمال، فالأمور لصالحك وتدعمك، قد تكون فترة الظهيرة هي الأفضل بالنسبة إليك، فحاول استغلالها بقرار عملي أو بتقديم امتحان مهم، لأن النتيجة على الأغلب تكون لصالحك. في المساء الأجواء جيدة مع من تحب، وقد يكون لديك بعض البرامج مع العائلة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لديك العديد من الأمور الجيدة، وبخاصة أن القمر في موقع جيد بالنسبة إليك. قد يكون من الأفضل المضي بكل القرارات والمبادرات في مجال العمل قبل مجيء يوم غد، الذي لن يكون داعما لديك كاليوم. بعض الأمور الجيدة قد تحدث على الصعيد العاطفي في المساء تزيدك انبساطا وفرحًا.

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