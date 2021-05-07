طرق تساعدك على التعامل مع شريكك من مواليد برج الجوزاء!

تسعى كل فتاة إلى الحفاظ على علاقتها بشريك الحياة، ومعرفة كيفية التعامل معه، ومن المتعارف عليه أن يتميز برج الجوزاء بطبيعته المتقلبة، لذا عليك معرفة شخصيته جيدا، لكي يمكنك من خلالها الوصول إلى مفاتيح قلبه من أقصر الطرق.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، مجموعة من الطرق والنصائح التي تساعدك على التعامل مع شريك حياتك من مواليد برج الجوزاء، وفق ما أوضحه موقع "herway".

- يميل رجل برج الجوزاء إلى التغيير والتجديد باستمرار، لذلك عليك التخطيط للقيام بالعديد من الرحلات، لاستكشاف الأماكن الجديدة.

- يعشق الجوزاء المرأة المثقفة، التي تتطلع لجميع جوانب الحياة، لذا عليك الاهتمام بقراءة الكتب والروايات، التي تغذي العقل.

- إذا كنت ترغبين في جذب انتباه رجل الجوزاء، لذا عليك التعامل معه بجدية واحترام متبادل، لكي تكسبي قلبه.



- كما يعشق أيضا المرأة التي تقدر شخصيته وأفكاره، والتي تستطيع أن تفهم شخصيته المتقلبة والمزاجية من حين لآخر.

- يتسم مولود هذا البرج بحبهم للحرية، لذا عليك أن تحافظي على المساحة الشخصية الخاصة به، لقضاء وقت مع ذاته، لتقييم علاقتكما.

-لكي تنجح علاقتكما، لذا عليك أن تكوني صادقة في حبك له، لكي تشعريه بالسند والأمان.

- يسيطر على مولود الجوزاء نوبات الغضب، وذلك بسبب طبيعته المتقلبة، لذلك ينصح المرأة بتوخي الحذر عند تعاملك معه برفق وهدوء.

- احرصي أن تكوني صبورة في تعاملك معه، حتى لاتثير غضبه، ماقد يؤثر بالسلب على علاقتكما العاطفية.

- يميل إلى المرأة الذي تمتلك ثقة عالية بنفسها وشخصية مستقلة، حتى يشعر بجانبها بالأمان والدعم.

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