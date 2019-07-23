حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 24 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 24 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 24 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم يحمل مشاعر مختلفة بالنسبة إليك، فالصباح يحمل بعض التأخير والتشاؤم على بعض الأخبار التي تنتظرها، مع بعض المشاكل العابرة، لكن سرعان ما يذهب كل هذا بحلول الظهيرة التي تعدك بتغير برامجك إلى الأفضل، قضاء المساء خارج المنزل أفضل من البقاء داخله لتنافر بينك وبين أحد أفراد عائلتك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، ما تزال لا تعيش في أفضل أيامك يا مولود الثور، وذلك للمشاكل التي تواجهك ومزاجك الذي لا يتحسن، فترتا الصباح والظهيرة هما الأصعب بالنسبة إليك، وقد تتحسن الأمور قليلا في المساء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تصيبك الكآبة والملل منذ بداية هذا اليوم، تقبل على يوم هادئ وليس به أي أحداث تذكر، تخطط للخروج من عملك في فترة الظهر للقيام ببعض التزاماتك الشخصية. موعد في فترة ما بعد الظهر قد يتأجل، ما يعمل لديك بعض الإرباك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يوم من أجمل الأيام بالنسبة إليك يا مولود الجوزاء، فكل الأجواء حولك تجعلك سعيدا ومبتسما. يوم جيد لاقتناص الفرص والقيام بالمبادرات والأفعال، لأن الحظ يقف إلى جانبك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،ما تزال في أسوأ الفترات في هذا الشهر، وبخاصة إذا كنت من مواليد 12 إلى 22 آب (أغسطس)، فأنت قد تعاني من بعض الأحداث عند الصباح تجعلك عصبيا، فمن الأفضل الابتعاد عن أي قرار ولو كان صغيرا، لأنه قد يكون خاطئاً.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،العمل هو أكثر ما يهمك اليوم، لأن لديك الكثير من الأمور المهمة، التي يمكن أن تؤثر على مسيرة حياتك بالمستقبل. قد تستغرب من نفسك فأنت دبلوماسي على غير العادة، لشعورك بالحاجة إلى استغلال بعض الفرص.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم لطيف جدا ومناسب للانتهاء من أعمالك المتراكمة، ووضع النقاط على الحروف، تبدأ نهارك مبكرا، لأن لديك الكثير من المشاريع واللقاءات الناجحة، عليك بالاستمتاع بهذا اليوم الجميل وبخاصة لمواليد 5 إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) فهم الأكثر حظأ.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يوم تغيير المخططات وقلب البرامج، فلا تستغرب يا عزيزي العقرب من أن تتغير كل مواعيدك لهذا اليوم، كما أن المفاجآت تلعب دورا مهما بأن تجعلك عصبيا وغير هادئ، وبخاصة منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،ليس كعادتك، فأنت بالعادة لا تصحو إلا بألف منبه وصراخ من أهل بيتك كي يقوضوك، لكنك اليوم تصحو نشيطا لأن لديك العديد من الأمور بانتظارك بالمكتب، يوم مفعم بالأحداث السارة والتي تجعلك تنسى ما تعبت من أجله في الأسبوع الماضي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تبدأ نهارك بداية هادئة حتى فترة الظهيرة؛ حيث ستضغط الأعمال عليك بكل قوة وتجد نفسك بين أوراقك تائها ماذا تفعل، فمن الأفضل عدم تأجيل أي من أعمالك المهمة. قد يصلك مبلغ من المال في فترة ما بعد الظهر يحسن من وضعك المتردي على هذا الصعيد.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يوم لطيف يا مولود الدلو، فالضغوط قد ذهبت وتشعر بالراحة وأنت تعالج أعمالك بكل هدوء. يوم جيد لاتخاذ مبادرة من ناحية العمل أو القيام بالبيع والشراء، فإن النجاح سيكون من نصيبك إن شاء الله.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يفضل أن تبقى نائما، لأن النهوض من السرير قد يغير بمزاجك، تشعر بالملل والكآبة من هذا اليوم الكئيب الذي تكثر به الأحداث السيئة والمشاكل، وبخاصة في مضمار علاقاتك الشخصية.

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