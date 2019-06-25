حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 26 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 26 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،ما تزال الأعمال في مقدمة اهتماماتك، النشاط والحركة من صفاتك، لكي تتخلص من الكم الهائل من العمل الذي تواجهه، وبالأخص في فترة الصباح، تبدأ الضغوط بالتحسن ابتداءً من فترة ما بعد الظهر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،على الصعيد المهني الكثير من التحدى سوف تقابله فى عملك، ولكن سوف تواجهه قريبا بشكل جيد وذكى يساعدك على تخطيه بسهولة. أما على الصعيد العاطفي الحب الذى تبحث عنه هو حب ضائع لن تجده بسهولة، لذا لا تيأس من كثرة البحث عنه لأنك ستجده فى النهاية، ولكن ليس الآن.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،على الصعيد المهني الحصول على ترقية ومكافأة فى العمل لن يحدث بالمجاملات والنفاق بل بالاجتهاد والعمل الجاد. أما على الصعيد العاطفي كفاية تردد فى انهاء علاقات مريضة تسبب لك مشاكل عاطفية كثيرة، وتؤثر على حالتك النفسية والجسدية بالطبع.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الدبلوماسية هي أفضل ما لديك اليوم، فأنت وكلامك الرقيق تجذبان العديد من الأشخاص حولك، مما يجعل رأيك مقبولاً، وخاصة في العمل، أما في فترة ما بعد الظهر فاحذر على علاقتك مع من تحب أو شريك حياتك، لأنك تفقد دبلوماسيتك معه وتعكر مزاجك.

مميزات وعيوب برج السرطان

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الأسد على الصعيد المهني سوف تشعر ببعض التوترات فى العمل، وهذا يجب أن يساعدك على العمل بشكل أفضل ودقة أكثر وليس العكس. أما على الصعيد العاطفي تتمتع بفترة من الهدوء النفسى مع الشريك، وسوف تتفاجئ بهدية قريبة جداً.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، في هذا اليوم الذي ستحدث فيه الكثير من الأحداث والأمور التي ستجعلك ضائعاً، لذلك أنصحك بأن تكون بعيداً عن كل ما يجري وأن تراقب من بعيد، لأن أي تدخل قد يجعلك تدفع الثمن غاليا جداً، وخاصة في فترة ما بعد الظهر.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،على الصعيد المهني تحتاج إلى مرونة فى تعاملاتك مع زملائك فى العمل حتى لا تحدث المشاكل. أما على الصعيد العاطفي شريك حياتك سوف يفاجئك بهدية قريبة، فحاول أن تشعره بالتقدير حتى لا يصاب بالإحباط.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،على الصعيد المهني سوف تحصل على إعجاب مديرك فى العمل، فحاول أن تثبت نفسك أكثر فى العمل. أما على الصعيد العاطفي تعيش في علاقة عاطفية ناجحة خلال الفترة المقبلة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم يحمل أكثر من لون وشكل، لذلك عليك أن تحذر، فالحظ والفلك قد لا يدعمانك في كل الساعات، ففي الصباح تبدأ نهارك بداية جيدة وهادئة، لكن في الظهيرة تضغط الأعمال لديك وتجعلك متوترا مع بعض المشاكل العابرة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أنت لا تعيش أفضل أيامك، فالمسؤوليات كثيرة عليك اليوم، كما أن الضغوطات ما تزال مستمرة معك منذ يوم أمس، حاول ترتيب وقتك، لكي ترضي جميع الأطراف سواء في العمل أو في البيت.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، على الصعيد المهني لا داع للقلق فلن تحصل إلا على ما تستحق مقابل مجهودك الفترة الماضية سواء كان بسيطًا أو كبيرًا. أما على الصعيد العاطفى شريك حياتك يحاول التقرب منك ولكنك تنشغل بأمور أخرى فحاول أن تلفت له مبكرا قبل أن تنتبه بعد فوات الأوان.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الأمور التي بدأت بها يوم أمس تكمل العمل بها اليوم، فاليوم هو عبارة عن مكمل ليوم أمس لا أكثر ولا أقل، لكن ننصحك أن لا تكون ديكتاتورياً، وحاول أن تراعي مشاعر الآخرين حولك. أما في المساء فالأوضاع قد تكون مملة الى حد ما، وذلك لأنه لا يوجد ما تقوم به.

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