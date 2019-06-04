حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 5 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،استعمل الغيارات العكسية بهذا اليوم المتوتر، ضغوطات الصباح لا مفر منها، فحاول الهدوء وعدم اتخاذ القرارات. أما في الظهيرة فقد تشعر بتوعك صحي يؤثر على جهازك التنفسي أو على معدتك، بفترتي ما بعد الظهر والمساء تمران بهدوء وتلازم البيت لعدم رغبتك بالخروج لليوم الثاني على التوالي.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم جيد فحاول استغلاله لفعل ما تريد في العمل، لأن الحظ يدعمك بقوة في هذا المجال، في فترة الظهيرة تنجز أعمالك بكل براعة ودقة، ما يجعلك تنال تقدير رؤسائك، كما عليك الحذر على جيبك من المصاريف الزائدة في فترة ما بعد الظهر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،عليك بالنيل من هذا اليوم يا مولود الجوزاء، فكل الفلك يقف في صفك ويدعمك، قد تكون فترة الصباح غير مشجعة، لكن منذ الظهيرة تبدأ أمورك بالانتعاش وخبر قد يصلك يفرحك كثيراً، وبخاصة على الصعيد العاطفي.

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السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،ما يزال عليك يا صديقي أخذ الحذر في تصرفاتك وأفعالك، فأنت لديك الكثير لتهتم به، وقد تجعلك كثرة الأحداث تفقد التركيز وعصبيا بعض الشيء، كما أن الأعمال قد تضعك في موقف حرج في فترة ما بعد الظهر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تصحو منذ الصباح نشيطا وتريد القيام بكل أعمالك بسرعة. يوم جيد للقرارات وأيضا للمبادرة ببعض الأمور الصعبة. في فترة ما بعد الظهر قد يصلك خبر معلق منذ فترة يزيد سعادتك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تدخل في حسابات مع نفسك، ولديك الكثير من القرارات لتقوم بها في هذا اليوم المصيري الذي يتضمن الكثير من التغييرات التي قد تكون لمصلحتك إذا أحسنت الاختيار، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لا تستطيع التركيز على شيء، فعقلك مشغول بأمور كثيرة، الأعمال تضغط عليك منذ الصباح وحتى وقت متأخر من المساء، لكنك تبدع بما تقوم به، فاليوم هو يوم القرارات والمبادرات بعد أن توقفت لأكثر من أسبوع.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،انتبه فلا داعي لأن تقودك انفعالاتك وجرأتك إلى الهاوية. ضغوط العمل ومشاكله تشعرك بالاكتئاب الذي لا مفر منه في فترة الظهيرة وما بعدها، لذلك كن مستعداً.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم هادئ وما يشعرك بالملل وتعد الساعات لكي تمضي هذا النهار، في فترة الظهيرة تتعرض لموقف لن تحسد عليه في العمل، فحاول أن تتمالك نفسك وأن تهدأ، لأن أي فعل قد تقوم به لن يفيدك. المساء عاطفي جداً وجلسة هادئة مع الحبيب متوقعة لتحسين العلاقات بينكما.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تصرفاتك تدعو للريبة يا مولود الجدي، فأنت غريب وكلامك غريب بعض الشيء، ولا أحد يفهم عليك ما تقول، فأنت عصبي والمشاكل اليوم تجعلك متوترا جدا. احذر عند قيادتك السيارة في فترة الظهيرة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،إنك فعال في كل ما تفعل، في العمل أنت سيد الأحكام والقرارات، والحظ يدعمك في كل ما تقوم به اليوم. حاول أن تكون عادلاً عند طلب رأيك في موضوع معين في فترة الظهيرة، بيع وشراء عقار أو أسهم في فترة ما بعد الظهر قد يطرح عليك فمن الأفضل استغلال العرض.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تشعر بالتعب هذا اليوم لكثرة الأعمال التي قد تواجهك منذ الصباح وحتى المساء، فحاول الاستعداد لحجم العمل الذي سيزورك. إحساس بالكآبة والملل قد يصيبك في فترة ما بعد الظهر.

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