حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 7 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 7 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 7 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، الأمور جيدة لديك، لكن عليك باستغلال هذا اليوم لفعل كل الأعمال المتوقفة لديك، فقد يكون اليوم داعما أكثر من الأيام المقبلة، فأسرع في فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك اجتماع مهم أو قرار عملي، لكن النهاية ستكون لمصلحتك فلا تخف.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الحظ ما يزال يبتسم لك، فحاول استغلال هذا الحظ. نفسيتك الحلوة قد تكون هي السبب في ضحكتك. تأخذ الأمور ببساطة مهما يمر عليك من مشاكل أو استفزاز من أي شخص حولك، يوم جيد وقد يكون الأفضل لهذا الشهر فاستغله.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،قد نصف هذا اليوم "بعاصفة رملية" فكل المشاكل تحدث فجأة وتذهب فجأة بدون أي إنذار، تستغرب وتندهش من أفعالك ومن أفعال الأشخاص حولك، لأنك لا تستطيع استيعاب ما سيحصل اليوم، لذلك لا تصدر أي قرار ولا تقم بأي عمل قد يجعلك تخسر الكثير. في المساء يتغير وضعك إلى الأفضل وقد تكون الليلة مميزة للخروج.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،انتبه أثناء قيادتك، لأنك متهور جداً، لن تجلس على كرسي وستبقى تدور لما لديك من أعمال لتسويتها في فترتي الصباح والظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر فتخف حدة الضغوطات وقد تستلم خبرا سيفرحك كثيرا طال بك انتظاره.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،بتقديرك أنت عاطفي زيادة على اللزوم، لأنك تفكر في قلبك أكثر من عقلك اليوم، فاحذر من أن تعطي قراراً مرتبطاً بعواطفك. وضع الأمور الشخصية جانباً. الأمور العائلية مهمة لديك أيضاً في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لأن شيئا طارئا قد يحدث، ما يجعلك تلتزم البيت وترفض دعوات للخروج.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،احذر من نفسك علي مصاريفك، فأنت تسرف بكثرة، نظراً لراحتك النفسية وشعورك بالفرح الداخلي في قلبك، يوم جيد على نطاق العمل، فرأيك مطاع وشخصيتك حازمة في إدارة جميع أمورك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الأمور صعبة اليوم، فأنت تشعر بالتعب وعدم الرغبة في فعل أي شيء منذ الصباح، مشاكل قد تواجهك في فترتي الصباح والظهيرة، ما يضطرك إلى فقدان أعصابك وجعلك بمزاج صعب للغاية، فابتعد عن القرارات المتسرعة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الأمور صعبة اليوم، فأنت تشعر بالتعب وعدم الرغبة في فعل أي شيء منذ الصباح، مشاكل قد تواجهك في فترتي الصباح والظهيرة، ما يضطرك إلى فقدان أعصابك وجعلك بمزاج صعب للغاية، فابتعد عن القرارات المتسرعة.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا تقلق، فالضغوطات تزورك اليوم فقط، ففي المساء تخف الأوضاع قليلا، وتشعر بالقوة تعود إليك، وبخاصة مواليد شهر آذار (مارس). لكن عليك بتجاوز فترتي الصباح والظهيرة لما لديك من مشاكل وحاول أن تتمالك أعصابك وتتصرف بهدوء، وبخاصة أن هنالك خبراً يغير جميع حساباتك ويجعلك في مزاج صعب، مواليد 12 إلى 19 نيسان (إبريل) هم الأكثر توتراً اليوم.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، اعرف كيف تتصرف بهذه الأجواء الضاغطة، ولا داعي لأن تفقد أعصابك بين دقيقة وأخرى. مفاجآت قد تحصل لك في فترة الظهيرة، لكنك لن تكون سعيداً بها. أما في فترة ما بعد الظهر فيتحسن الوضع قليلاً، لكن مزاجك يبقى معكراً، فحاول الخروج في المساء والاستمتاع بوقتك مع الأصدقاء.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لديك الكثير من الإيجابيات، فكل شيء يتجه إلى الأمام، لأنك مصر على ما تريد وتعرف كيف تتصرف بالأوضاع المسيطرة حولك. استغل هذا اليوم لتسيير أمورك العملية، لأن الشجاعة من صفاتك اليوم، وقد لا تأتي غداً لفعل ما تريد. في المساء الأوضاع هادئة قليلاً، فلا يوجد أي برامج لفعلها.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الأمور العائلية هي التي تهمك اليوم، فعليك إعطاء الوقت للاهتمام بعائلتك وبأمورك الشخصية، فأنت مهملها منذ وقت طويل، أما بالنسبة للعمل فأنت ليس لديك الرغبة في فعل أي شيء، ما يجعل الأعمال تتراكم لديك وقد تسمع بعض الانتقادات من رئيسك في العمل.

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 6 نيسان/أبريل 2021