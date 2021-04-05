حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 6 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 6 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 6 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ما تزال في صدارة الأبراج، فالقمر في الحوت يعطيك أجمل الألوان، لكن حاول استغلال أخر قطراته في هذا النهار قبل أن يتركك الحظ، في قيادتك لسيارتك عليك الانتباه، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر، المساء حافل بالكثير من الأمور.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، صباح هادئ تشرب فنجان قهوتك بكل هدوء، وتبدأ نهارك بداية بطيئة جداً، قد يكون الكسل هو أحد أسباب ذلك، لكن الأحداث المتوالية في فترة الظهيرة تجعلك تتحرك، في فترة المساء لديك دعوة موجهة من أحد المقربين لديك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الكثير من المفاجآت تحدث اليوم، وكل ما لا تتوقعه يحدث، لذلك عليك الانتباه من كل فعل تقدم عليه وأن تتأكد أن ما تفعله هو الصحيح، في فترة ما بعد الظهر تصل مزاجيتك إلى أعلى مستوياتها، وقد تضطر إلى إلغاء موعد في المساء مع من تحب، لأمر طارئ، لكن يحدث هذا الإلغاء مشكلة بينكما، فحاول أن تكون دبلوماسياً.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الأعمال تهمك اليوم كما تهمك دائماً، لكن الضغوطات تزيد عليك أكثر من قبل، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد ضغطاً ليس طبيعياً، تخف حدة الأعمال في فترة ما بعد الظهر، وقد تكون لديك بعض الأخبار الجيدة. في المساء تقضي أوقاتاً ممتعة مع أصدقائك، لكنك تستفز من أحدهم فلا تعير الموضوع أي اهتمام.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،ليوم مشرق يا صديقي، تبدأ بهمة قوية في الصباح وابتسامتك تملأ شدقيك، تنجز أعمالك بسرعة وبدقة، ما يجعلك في المقدمة، احذر من بعض المشاكل في فترة الظهيرة، لكن لا تقلق، لأنها غيمة صيف عابرة، في المساء الأوضاع ممتازة على الصعيد العاطفي.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا داعي لكل هذا الإسراف وحكم عقلك على الصعيد المالي، فوضعك المالي على شفير الهاوية. لا تدخل في مناقصات ولا توقع عقوداً اليوم إذا كنت صاحب تجارة أو مؤسسة، لأنها قد لا تكون لصالحك في فترة الظهيرة، في المساء تركز على أمورك العائلية والعاطفية التي شهدت تراجعاً في الفترة الماضية.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،ما تزال الأمور تسير على عكس ما تشتهي، عدم الرغبة في النهوض من الفراش ومشكلة صباحية في العمل هي أوائل الأحداث التي تواجهك هذا اليوم، احذر من فترة الظهيرة، فقد تحدث مواجهة بينك وبين أحد زملائك في العمل.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تركز على عملك ولا ترى سواه هذا اليوم، فلديك العديد من الأعمال والمشاكل لتعالجها، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، فهما الفترة الأكثر ضغطاً، تفعل كل شيء برضا وبشكل مختلف عن بداية الأسبوع، في المساء تبدأ أمورك بالتحسن.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، ما تزال تتعرض للضغوطات، لذلك عليك تمرير فترتي الصباح والظهيرة بكل هدوء، ولا تصب على النار زيتاً، مشاكل في العمل لا بد منها، لكنك تكبر حجمها أكثر مما تستحق، في المساء تبدأ أمورك بالتحسن.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تبدأ بداية أسبوع نشيطة وقوية مع أنه تراودك منذ الصباح الباكر فكرة عدم الذهاب إلى العمل. قلل من ديكتاتوريتك أثناء طرحك لرأيك، فأنت تطلقه وكأنه أمر، ما يثير بعض الكراهية والعداء نحوك في فترة ما بعد الظهر.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،عصبي ومزاجي، هذا ما تتصف به شخصيتك هذا اليوم، فأنت لا تستطيع التفاهم مع أحد حتى مع نفسك، لذلك نراك عصبيا ومنفعلاً طوال ساعات هذا النهار، في فترة ما بعد الظهر لا تجعل شكوكك تحطم علاقتك مع من تحب، في المساء قد تفضل البقاء بالبيت، لإحساسك بالملل من الناس حولك.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،استغل هذا اليوم لفعل ما تريد، فالفلك يدعمك بكل شيء، الأمور تسير معك بشكل جيد في فترة الظهيرة، كما أنك تؤدي بعض الأعمال الصعبة وتنجح بها، في المساء اترك وقتاً كافياً لتقضية الوقت مع من تحب، لأنك قد لا تجد الوقت في اليومين المقبلين لرؤيته.

حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 5 نيسان/أبريل 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 4 نيسان/أبريل 2021