حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،عراقيل تفاقم وضعك المهني، وتنهار أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها، بسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة. لن تجد نفسك إلا مهزوماً ومطواعاً لآراء الشريك علماً انها قد تكون في غير مصلحتك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مشاكل بسيطة لكن في المقابل فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة الى الماضي كي تحاسب مَن اساء إليك. تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، استفد من هذا الأمر قدر المستطاع ولا تدع الفرص تفوتك. تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تعاملك معه، وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دوراً كبيراً.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك. انتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،أنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامك، امور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال. تغييرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام مسؤوليات كبيرة قد تعجز عن القيام بها.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزًا أو ما شابه. كن ناضجًا واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه. مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقداً ولا تسافر وكن واعياً. أخبار حلوة وتطورات زاهرة وتخوض غمار علاقة فريدة من نوعها وتعرف تطوراً يفرحك ويريحك. كما تحرص باستمرار على تفقد رصيدك في المصرف، تفقد وضعك الصحي أيضاً لدى الطبيب المختص.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير المبرَّرة. قد تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة سبباً في عدم علاقة ما فحاول أن تتغاضى عن التفاصيل الصغيرة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً. تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض، بينما الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض. خفف قدر الإمكان من تناول المشروبات الغازية ولا سيما خلال تناولك الطعام.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،لا تقدم على مشروع جديد قبل أن تنهي إلتزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمه. لا تقدم اليوم على مغامرات عاطفية جديدة، بل أنت مدعو إلى التأني والحذر في هذا الشأن.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تتراجع الحظوظ وتضطر إلى ان تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص. تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتسعى الى الإمساك بزمام الأمور وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادر على النهوض مجدداً والمضي قدماً في إنجاز ما خططت له. الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفاً.

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