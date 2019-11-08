حظك اليوم مع الأبراج السبت 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 9 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الديكتاتور، هذا ما يطلقه الآخرون عليك، لقوة شخصيتك وبطشك وعدم اهتمامك بالآخرين وآرائهم، تواجه بكراهية شديدة اليوم، وعليك الانتباه إلى قراراتك، ولا تدخل بمناقشات مع أحد، قد يكون من الأفضل في المساء عدم رؤية من تحب، لأنه لن يتحمل سلوكك التملكي.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،الأمور العائلية ليست على ما يرام، فلا تحاول إقناع نفسك بغير ذلك، أعط قليلاً من الاهتمام لعائلتك ولشريك حياتك، فالعمل ليس كل شيء في الحياة، تتحسن الأمور لديك في المساء لدبلوماسيتك وعاطفتك الكبيرة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أسلوبك فظ جدا، وتعاملك مع الآخرين غير جيد، وبخاصة في الصباح أثناء تعاملك مع زملائك أو عائلتك، يوم هادئ جدًا وجيد لأخذ الراحة بعد الأسبوع المتعب الذي مر عليك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تمهل وحاول التفكير اليوم قبل القيام بأي عمل حتى ولو كان صغيرا وغير مهم، لأن الحساب قد يكون عسيرًا في حالة الخطأ، فكر قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد تؤدي لفقدك لمن تحب.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،قد تخسر بسبب عنادك، وبخاصة الأمور العاطفية التي تتجه إلى منحدر خطر، وبخاصة في الصباح الذي تجري به مشادة كلامية بينك وبين من تحب، ما يؤدي إلى بعده عنك، يوم ليس بعادي، لكن عليك بتخفيف عنادك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تشعر بمفاصلك تؤلمك وبخاصة ظهرك، ومنذ الصباح ليس لديك الرغبة في القيام بأي شيء أو حتى الذهاب في نزهة، فأنت ترفض الخروج، الملل والكآبة يسيطران عليك منذ أمس، وذلك لوجود القمر في برج المواجهة لك ألا وهو الدلو، الصبر مفتاح الفرج.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،انتبه إلى صحتك وبخاصة في الصباح، فقد تشعر بتوعك مفاجئ، خذ راحة كافية، ولا داعي لإتعاب نفسك بالكثير من العمل، وبخاصة أن فترة الظهيرة وما بعدها ستشهد ضغطا عائليا وبعض المشاكل الشخصية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الحظ ما يزال معك، فاستغله لفعل ما تريد فالأبواب مفتوحة أمامك لعمل ما تريده، وبخاصة أنك ستنفذ من مشاكل في فترة الظهيرة بسهولة غير متوقعة، لكن احذر من عصبيتك واستعجالك في تسوية أمورك، المساء جيد لتقوية العلاقة مع من تحب.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يكفي تذمرا على وضعك المالي، فالأوضاع الفلكية لا تقف في صفك المالي في هذين اليومين، فالمصاريف كثيرة وترى أنه لا نهاية لها، عاطفياً الأمور جيدة، وبخاصة في فترتي ما بعد الظهر والمساء، حيث تلتئم الأجواء من جديد بينك وبين من تحب.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،اهدأ فأنت كثير الحركة، ولا تفكر جيدا بالقيام بأي عمل، ما قد يجلب لك الكثير من المشاكل والتوتر في فترتي الصباح والظهيرة. لا داعي لثرثرتك الزائدة وانتقادك للمقربين منك فقد يضعك في موقف لا تحسد عليه في المساء، وبخاصة إذا كنت مدعوا لمناسبة اجتماعية.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،عليك بتهدئة أعصابك وعدم استعجال الأمور، جميع الأمور تعاكسك ولا تجد أحدا بصفك اليوم، ويكثر أعداؤك حولك، يوم غير مناسب لإصدار القرارات والأحكام، لأنها لن تكون مبنية على الحكمة، وبخاصة أن المساء سيشهد مشادة كلامية بينك وبين أحد أقربائك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الكل في صفك والكل يدعمك في أي قرار تتخذه وتسلكه، فتشجع وقم بالمبادرات، فاليوم مناسب جدا أيضا للتوقيع على الأوراق وإطلاق المشاريع، يوم جيد جدا لك يا عزيزي وعليك استغلاله.

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