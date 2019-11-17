حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء. ابحث عن عائلتك لتشعر بقربها واقبل المساعدة من هذا الاتجاه.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تتمتع حاليًا بلياقة بدنية جيدة جدًا وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك ولا شيء يقف أمامك. قـُم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به؛ فهذا هو الوقت الأمثل.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، حالتك البدنية والذهنية في أحسن ما يكون، يوجد عندك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تقدم. إلا إنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد من ألا تصبح مهملاً، أو أن تجرفك مشاعر النجاح. اقبل المساعدة أو النصيحة ممن حولك حيث أن هذا قد يُحدِث ففي النتائج.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون. لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة، ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين، فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا.

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