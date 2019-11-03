حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،اليوم هو يوم الانجازات الصغيرة على الصعيد المهني وهذا ينطبق على الابراج الترابية على وجه التحديد وقد يكون هذا الانجاز عبارة عن ترقية او مكافأة مالية او غير ذلك. الاجواء العائلية ممتازة جدا ويستحسن عدم الدخول في اي نقاشات منعا للتجاذبات.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،كل الشواهد تشير إلى أن المشروع الخاص بك ليس على وشك السير قدمًا في الوقت القريب. سيستوجب عليك قريبًا، مواجهة عدد من العقبات والإخفاقات أكثر من ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم. تحلَ بالصبر، فسوف تمر بفترات مشرقة.

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

حظك اليوم مع الأبراج السبت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،على الصعيدَين الجسماني والعقلاني، أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع ذاتك. أنت تستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون منك. هذا شيء جذاب ومثير للسعادة لمن هم حولك، ومن شأنه تعزيز العلاقات القديمة والجديدة على حدٍ سواء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك. عندئذ، سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،اليوم أنت متفق أخيرًا مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك. في العمل، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك الحال في حياتك الخاصة. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. في نفس الوقت، سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،هذا الحماس المكتشف حديثًا كان يتم التعبير عنه في الماضي بتردد. أخيرًا، يمكنك ترك الماضي وراء ظهرك والتطلع إلى المستقبل. لا تخف من التخلص من كل ما يعوقك. يمكنك أيضًا تحفيز الآخرين وأن تصبح نموذجًا لهم بفضل الحيوية الكبيرة التي تتحلى بها في الوقت الحالي.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،في المجمل، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. في نفس الوقت، سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

المزيد من الأبراج:

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 من ماغي فرح