حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 2 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 2 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تأخذ نفسًا طويلاً بعد اليومين الماضيين اللذين عانيت فيهما مطولاً، واليوم يدعمك وتشعر بالطاقة والنشاط في فترة ما بعد الظهيرة، ويظهر ذلك عليك في حركتك بالعمل وإنهاء أعمالك المتراكمة، مواجهة محتملة بينك وبين من تحب في فترة المساء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، اليوم أنت رومانسي للغاية وتشعر بأنك مملوء بالعاطفة، يرى الآخرون الابتسامة على شفتيك طوال النهار، وتحاول أن لا تجعل أي شخص يغضب منك، الحبيب متفهم وتشعر بأنه قريب منك أكثر من أي وقت مضى، لكن لا تكثر من تخيلاتك فقد يوقعك هذا أرضاً.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الهدوء يسيطر عليك وعلى الأجواء والأحداث التي تجري من حولك، يوم هادئ والكسل يأخذ معظم وقتك، اعط الوقت الكافي لعملك ولا تكن مهملاً به، لكي لا تسمع الانتقادات من فم رؤسائك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يوم ليس كما تتوقع، فالأمور تسير بالاتجاه العكسي، وبخاصة بعد العاشرة صباحًا، احذر من العصبية الزائدة والحساسية المفرطة لأي كلمة تتلقاها من أي شخص حولك، قد يساعدك الخروج من العمل في ساعة مبكرة لتغيير الأجواء حولك.

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الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تشهد العديد من الأحداث ومنذ الصباح الباكر، حيث تصحو مبكرًا لأنه لديك العديد من البرامج لتقوم بها، في فترة الظهيرة قد تحدث مناقشة كلامية بينك وبين أحد زملائك في العمل، فلا تدع عصبيتك تفلت منك، في المساء قد تفقد شعبيتك بين أصدقائك لتصرفاتك المتسلطة وكلامك الصريح.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا تكن مفرطاً في جرأتك، وكن أكثر تفكيرًا عند اتخاذك أي قرار أو فعل قد تندم عليه فيما بعد، حاول أن تتمالك أعصابك مع من تحب، ولا تجعل انفعالاتك تؤثر على علاقتكما، وبخاصة في فترتي ما بعد الظهر والمساء، فهما الفترة الأصعب لديك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،أوضاعك ممتازة وأفضل بكثير من الأيام السابقة، لكن احذر من أن تتسرب الكآبة إلى نفسك من قلة الأحداث التي تجري، فالأوضاع هادئة من حولك، تتحسن الأوضاع في فترة ما بعد الظهر، وتبدأ معنوياتك بالارتفاع، وبخاصة أن هذا المساء صاخب بالنسبة إليك لما فيه من أحداث قد تحبذها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يفضل أن تبقى صامتا وأن لا تكثر من الكلام، وبخاصة أن تخفف عدوانيتك التي أنت مشهور بها، يوم سيئ وبخاصة داخل أجواء العمل، الذي سيشهد الكثير من المشاحنات بينك وبين زملائك أو رئيسك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، انتبه هذا اليوم على علاقاتك الشخصية ولخاصة العاطفية، حيث يمكن أن تتعرض إلى الضرر أو سوء التفاهم، لا تكن عنيدا واسمع الآخرين حتى أخر كلمة، ولا تستعجل في إصدار الأحكام، في المساء تخرج إلى دعوة أو إلى مكان عام، لكن عقلك مشغول بأمور أخرى، قد يكون بقاؤك في البيت أفضل لك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يوم جيد فحاول استغلاله كاملا، وبخاصة أن الحظ يقف إلى جانبك في كل شيء، خروج في رحلة أو سفرة قصيرة ممكنة إذا أردت السفر اليوم، المساء سيكون الأفضل، وبخاصة على الناحيتين العاطفية والمالية.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، حاول أن تعالج الأمور ببساطة، ولا داعي لتهويل الأمور، عند تعاملك مع أي أمر عليك أن تترك مزاجيتك جانبا وتفكر بعقلانية. الصحة أيضاً عليك بالاهتمام لها، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر، فقد تشعر بوعكة خفيفة، المساء جيد، لكنه قد يحمل بعض المفاجآت.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت كثير الحركة اليوم، فلماذا لا تهدأ وتجعل من حولك يرتاح، فأنت تضع نفسك في الأماكن الخاطئة، في المساء الأمور تعاكسك وتشعر بأنك مظلوم لحدث يجري.

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