حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 20 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 20 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 20نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،انتهى الكابوس الذي كنت تعيشه، فاليوم تلاحظ الفرق، وبخاصة أنك تبدأ نهارك بابتسامة عريضة ونشاط، الأعمال هي الأكثر استفادة من شخصيتك ولإنهاء أعمالك المتراكمة، أنت أكثر الأبراج تفاؤلا اليوم، فجرب حظك في المساء فقد تربح مبلغا لا بأس به.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم هادئ جدًا، لكن في فترة الصباح فقط، ولكن بعد ذلك وكأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك والعمل لن يتركك بحالك، لكنك تكون ناجحا وستسير الأمور كما تريد.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،وضعك لا يسر عدوًا ولا صديقًا، فاليوم لن تطيق الحديث مع أي شخص حولك، وبخاصة زملاءك في العمل الذين سيرونك مشاكساً بعض الشيء، حاول الخروج من العمل في فترة الظهيرة، لكي لا تتواجه مع أحد، ولكي تقلل المشاكل التي يمكن أن تحدث.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،من المؤكد أنك متحمس جدًا اليوم، وتصحو وأنت مبتسم، لأن الكثير من الأمور الرائعة تنتظرك منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، لكن بعد ذلك تهدأ الأمور بشكل يجعل الكآبة تدخل إلى قلبك.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،انتبه إلى أفعالك، فلا تجعل تهورك يقودك إلى نهايات مغلقة، ففي الظهيرة قد تتهور في تصرف تندم عليه ندما قويًا، وتحديدًا بما يخص العمل، أما في المساء فتنتظرك ليلة جيدة قد تكون مكتئباً في أولها، لكن الأوضاع ستتحسن في النهاية، والفضل في ذلك إلى أصدقائك أو حبيبك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الكسل والخمول هو عنوانك اليوم، فحاول أن تكون أكثر نشاطاً، ولا تجعل عقلك يفكر في أمور أخرى لا داعي لها، في فترة الظهيرة لديك الكثير من المواعيد التي ستجعلك مضغوطاً، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بالاستعداد للمساء، فلديك ليلة لن تنسى، وذلك لجاذبيتك التي لا تقاوم من الجنس الآخر.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تبدأ نشيطًا ومنكبًا على دعم أعمالك، قد تصيبك المزاجية والعصبية في الصباح، لأمر حدث أمامك ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول بك هذا الأمر، فعند الظهيرة هناك خبر سار قد يجعلك تطير فرحًا ويحسن من الأجواء حولك، انتبه إلى أوضاعك المالية في فترة المساء.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،قد تكون هذه الكلمة الأفضل لوضعك اليوم، فالتسلط الذي يرافق كلماتك يجعلك غير محبوب ضمن نطاق العمل أو بعلاقتك مع من تحب، تحاول فرض أمور على من حولك في المساء، لكنك لا تنجح بذلك ما يجعلك تشعر ببعض العصبية.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،وم حزين جداً قد لا يسرك، فالضغوطات النفسية والمشاكل تتكفل بإفساد نهارك منذ الصباح الباكر، لديك الكثير من الأعمال والضغوطات في فترة الظهيرة وما بعدها. الهدوء يخيم حولك في فترة المساء، ما يخيب آمالك بالخروج لإمضاء وقت ممتع، انتبه على صحتك.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يوم تزداد به عليك الأعمال وتبدأ نهارك بالعصبية والسرعة للانتهاء من الأعمال المتراكمة أمامك، في فترة الظهيرة قد لا تتمكن من إقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترًا، بعد الخامسة مساء تتحسن أوضاعك، وتلتفت إلى أمورك العائلية والشخصية، ليلة جيدة لقضائها مع العائلة.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أنت عاطفي جداً واليوم زادك عاطفة أكثر، فغالبية مواليد السرطان يأخذون إجازة اليوم للاهتمام بأمورهم العائلية والشخصية، يوم هادئ في فترة الظهيرة، ويزداد حركة في فترة ما بعد الظهر، في فترة المساء تمتنع عن الخروج من البيت لإقرارك بقضاء هذه الليلة مع العائلة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم لطيف وتشعر به بالرضا، ففي هذا اليوم ترى ابتسامتك عن بعد، فأنت نشيط وتريد أن تنجز جميع أعمالك المتأخرة، فالضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، المساء له نكهة خاصة بالنسبة إليك، فأنت تسعى لأن ترفه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2021