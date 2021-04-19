حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 20 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 20 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 20 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تستحق قوة عزيمتك الثناء، ولكنك تنسى أن الحياة تحمل أشياءً أخرى غير النجاح. أنت تسعى بمثابرة شديدة ولكن عليك أيضًا تقبل النكسات. اعطِ لنفسك المزيد من الوقت للوصول إلى أهدافك بطريقة أكثر راحة.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر: بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي. إذا لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم. لكن لا تكن مغرورًا – اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف، وحاول التفاعل أيضًا على المستوى العاطفي، وإلا فسوف تكون مدة الاستفادة والتناغم قصيرة.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك الخاصة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،سيطرأ على حياتك تغيير لن تستطيع تجنبه لفترة طويلة، كما أنك تتمتع بالحماس والثقة اللازمين لتنفيذ مشروعاتك. وظِف تلك الطاقة لتخطو الخطوة الأولى، تحدث عن ذلك مع المقربين إليك وأصدقائك، وسوف يقدمون لك الدعم بحماس وبكل السبل المتاح لديهم .

حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 19 نيسان/أبريل 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 18 نيسان/أبريل 2021