حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة، حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،اليوم أنت مفعم بالحيوية، على الرغم من أن هذا يرهقك بدلاً من أن يدفعك إلى الأمام. نظرًا لقلقك الداخلي، يصبح من السهل استثارتك وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أنت مفعم بالحيوية والنشاط؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،هناك حلم تضمره في انتظار تحوله إلى حقيقة ملموسة. انتهز الفرصة لتحقيق الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل إيجابي ولفترة طويلة. سيكون لأقاربك وأصدقائك رد فعل إيجابي تجاه التغيير الذي تسعى إليه وسوف يساندونك على طول الخط.