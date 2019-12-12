حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تقوى الحظوظ وتشتد. حضر جيدًا لعملك ولا تتعجل. لا تتهور بتوظيف أموالك فقد تضطر لدفع مبلغ من المال لشريك أو لزميل.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، انقلاب كامل في المعطيات لصالحك تستعيد حيويتك وتظهر في الأفق هناك انفراج وانطلاق لمشروع جديد تفائل كى ترتقى أعلى الدرجات وتصعد سلم النجاح والازدهار.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تهتم لمسائل شخصيه أو عائلية، قد يحتاجك أحد أفراد العائلة، وتتاح لك الفرصة للتعاطف وللتجاوب مع أحبائك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، ستقيم وضعك وسوف تكون واضحًا في كلامك وموقفك. لا تنسحب ولا تقبل بشروط لا تعجبك. اذهب إلى مواعيدك واثقًا من نفسك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، هدئ من روعك، حاول أن تجد منفذًا سليمًا لطاقتك، كرر المحاولات التي فشلت وحاول تصحيح العلاقات مع المحيط، هناك أيضًا تعب وإرهاق.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تتفاعل مع محيطك بشكل إيجابي وتلقى مبادرات الترحيب فترة مشجعة للتقرب من الشريك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،باستطاعتك إيجاد حلول مرضية لمختلف الأطراف باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ولكن تضطر للتراجع بعض الشيء عن موقفك تحضر للقاء أو تسعى إلى تسوية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تشعر بغضب واستياء لانعدام التفاهم والثقة. من أصعب أيام الشهر. حاذر المشاكل القانونية تظهر خلافات ومعاكسات.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا ترتبك وكن منظمًا وحاول تقديم أفضل ما عندك، لا تشوه سمعتك فلا تجازف إن كان لديك شكوك. تبدو نشطًا فقد تطالعك مسؤوليات كبيرة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لا تكن وحيدًا، اخرج للقاء الناس. فترة إيجابية وسهلة، عزز الروابط الاجتماعية، تحالف مع الزملاء والأصدقاء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،كن ساكنًا ولا تتحرك، قد تخيب آمالك. على الصعيد المهني حاذر من الفوضى والبلبة في الأفكار وفي المعاملات. فترة ضعيفه جدًا تتعرض خلالها للفشل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تفاعل مع محيطك بجرأة وانفتاح. تميل إلى إعلان انتمائك إلى جمعية أو مؤسسة. لا تهمل واجباتك. تلعب دورًا بارزًا في محيطك.

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توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019 من كارمن شماس