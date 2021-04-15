حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 16 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 16 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 16 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، الواقعية امر مهم عليك أن تتحلى به ، فقط الحقائق هو ما يجب أن تنظر إليه. تحرّ وتثَبّتْ من التفصيلاتَ اليوم، ارتباطات مَع أشخاص بعيدين كانوا متعلقين بالعمل أوأصدقاء أَو أقرباء.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،الأمل الذي تنتظره ليس بعيد عن متناول يدك فقط عليك أن تصبر وأن تنظر إلى الأمور بمنظار من التفاؤل و اعلم ان الامال الكبيرة يكون الطريق اليها طويلاً و معبداً بالمشكلات الاسرة تمنحك الحب والشريك يعطيك راحة البال كي تتابع العمل بقوة اكثر.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لا تكن متعصباً بآرئك حول نقطة معينة أنت بحاجة إلى أن تتعلّم أن تتحمّل الآراء والناس المختلفين. بل أكثر من ذلك ، تعلّم أن تفهمهم. في العمل لديك الأصدقاء و الأعداء فلا تأتمن ايا كان، عاطفيا الحبيب يمنحك فرصة ذهبية كي تغيير الروتين في علاقتك العاطفية .

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تمدك النجوم بالجاذبية والسحر، يصل سحرك الغامض إلى قمته مرة أخرى. سيكون الآخرون مغرمون بك. تستطيع صنع العجائب بقدرتك المدهشة على التحويل. فقط تخيّل ما يمكن تحوله و سيكون لك ذلك.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أنت تقدم الكثير من العمل مقابل القليل من الجوائز انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق الأفضل ولكن لا تبالغ في تقديرك لنفسك كي لا تكون محط انتقاد الآخرين اتبع حدسك فهو لن يخذلك، عاطفياً أنت تشعر بالاستقرار عليك أن تغذي هذا الشعور بالتواصل مع الشريك .

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا تكن مهموماً أكثر مما ينبغي لأن هذا يجعلك عرضة لانهيار عند اقل ازمة او مشكلة صغيرة ، الحب الذي تبحث عنه يجعلك في وضع غير مستقر عاطفيا عليك الاكتفاء بما هو بين يديك ، في العمل لديك شريك مميز أعطه بعض الثقة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لديك تقدم ملحوظ في العمل عليك أن تشعر ببعض الاطراء و لكن ليس الكسل ، توقّع الفرص للرومانسية ، قد يخفق القلب اليوم و يطرق الحب الباب . الجو مهيأ لعلاقات اجتماعية أو غرامية، يومك مليء بالمرح مع الآخرين.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،في الحب هنالك دائما الحلو والمر وكونك تمر بالوضع الصعب اليوم فهذا لا يعني أن جميع الناس سيؤون فقط أنت بحاجة الى من يقف جانبك، في العمل لديك بعض المعوقات المالية ابحث عن كصادر تمويل خارج منطقتك وستنجح في المشروع .

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الحب الذي تكن للآخرين ليس دائماً امرا متبادلاً فهناك من يظهر المحبة لك و بنفس الوقت يضمر الكثير من العداء و الكراهية ، في العمل انت شخص مهم اليوم لأن ما ستفعله سيغير الكثير في سياسة الشركة ويعطيك اولوية على زملائك في العمل .

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،علاقة صداقة ستتحول إلى علاقة غرامية مما يجعلك في وضع عاطفي جميل . ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية. لديك فرصة لازدهار شخصيتك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، من ناحية العمل كن حذراً في الصفقات التجارية! لا تبالغ بالمغامرة باختطاف عقد أو توقيع. عليك ان تدرس احتكالات الخسارة قبل احتمالات الارباح التي قد لا تتحقق ، ومن الناحية العاطفية إذا كنت ما زلت وحيداً، عليك ان تبدأ التفكير بالزواج.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،واطفك يمكن أن توقعك في مشكلة، لكن اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك، لا تنغمس في مشاعرك نحو الآخرين . فكر بشكل أكثر عقلانية ، فما زلت تحتاج وقتاً أكبر لإدراك الواقع.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 13 نيسان/أبريل 2021