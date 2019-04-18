حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 19 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم فيه كثير من الاختلاف، فالصباح يختلف كلياً عن وضعك في المساء، فالصباح سيكون مشرقاً لديك مع بعض الحظ المتبقي من الأيام الماضية، اترك عصبيتك جانباً عند الظهيرة، ولا داعي للانفعال.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،من قمة الضياع إلى قمة النجاح ، فستمضي صبيحة هذا اليوم تعبًا تائهاً لا تعرف ماذا تريد، كما أن الضوجان لديك سيصل إلى أعلى مستوياته بدون سبب، لكن في فترتي ما بعد الظهر والمساء تتغير الأمور لصالحك وتبدأ فترة جيدة وتصفو الأجواء من حولك،

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يوم مؤرخ لك، فحاول أن تبقى هادئاً قدر ما تستطيع، وبخاصة أن الأجواء ستكون ضاغطة عليك من النواحي كافة، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد توتراً.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت اليوم عاطفي جدًا وكسول، النوم يأخذ المجال الأكبر من وقتك ولن تقوم بأي شيء آخر والعاطفة تسيطر عليك مع عائلتك، تخف حدة المشاعر في المساء لتكون إنساناً عملياً وجدياً مع اهتمامك الكبير بوضع خطط للسفر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أمورك من جيد إلى أحسن مع تطور ملموس على الجهات كافة، لكن قد يواجهك في الصباح موقف لن يعجبك كثيرًا، وتضطر إلى تمشيته وفق ما يرضي الجميع، وهذا ما تكرهه.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،عليك الصبر على آخر ساعات المناضلة والضغط النفسي، فمزاجك يبقى متدهورا في فترة الصباح، لكن مع حلول الظهر تبدأ أمورك بالتحسن على مختلف المجالات، وبخاصة نفسيتك وعصبيتك، اجعل الأمور أكثر سلاسة أثناء تعاملك مع أحد والديك في المساء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أسرع قبل أن تدق ساعة الحسم، فصباحك يجعلك تُسيّر جميع ما تريد بسهولة ويسر، ولن يكون هنالك أي منغصات تذكر، لكن بحلول فترة ما بعد الظهر تشعر بمزاجك يختلف وتضيق الدنيا في عينيك والكآبة قد تأخذ حيزًا كبيرًا من وقتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، "هادئ جدًا بعد العاصفة" وهدوء عام بعد الأيام الضاغطة التي مرت عليك في الأسبوع الماضي. يوم للراحة وللجلوس مع العائلة وتبادل أطراف الحديث معهم. انتبه إلى كلامك الكثير في فترة ما بعد الظهر.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،احم نفسك ، ولا تكن غير مكترث بالأمور التي تحدث حولك، لأن كل الأحداث التي قد تجري اليوم لها معنى قوي جدًا بالنسبة إليك. كن لطيفًا مع أفراد عائلتك وحاول أن لا تفتعل المشاكل معهم، قد تهبط هذه الليلة شعبيتك إلى أدنى مستوياتها بين أصدقائك، وذلك لقسوتك وكلامك الصريح جدا.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، شخصيتك مختلفة عما عهدناك به، فأنت لا تفعل شيئًا يعبر عن شخصيتك، بل أنت شخص آخر متهور لا يفعل شيئاً بتفكير مسبق، بل يضرب عرض الحائط بكل الأمور ويفتعل المشاكل عند أقل كلمة موجهة إليه.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،قاربت الأوقات الصعبة على الانتهاء، فلا تفقد عصبيتك، وحافظ على هدوئك الذي يغيظ أعداءك، فعند حلول فترة ما بعد الظهر تصبح إنساناً آخر بنظر الجميع، ويرجع حبك للمرح والتسلية ليسيطر على الساحة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم مراجعة الحسابات ومواجهة الواقع، فمن كثرة ما تلاقيه اليوم من صعاب ومشاكل وخيبات تعيد الحسابات بالأشخاص حولك، الذين أعطيتهم ثقتك وحبك، لا تيأس ولا تجعل الكآبة والأفكار السوداء تسيطر على عقلك هذا المساء.

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