حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 2 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 2 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،اسمك يتردد في كل زاوية، لأن الكثير ينادونك طالبين منك بعض الأسئلة والأعمال، قد تضحك أحيانا عما يصيبك وقد تلاحظ أن لديك شعبية قوية جدا، والكل يريد أن يكون إلى جانبك. فترة ما بعد الظهر متقلبة فلا تأتي بجواب وانتظر للمساء، وبخاصة إذا كان لموضوع عاطفي.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،لا أحد يقف في طريقك، فأنت تعرف ماذا تفعل وكلمتك هي الأخيرة، تجد نفسك اليوم مسيطراً على جميع الأمور حولك وبكل سهولة ويسر، يوم جيد للمبادرات والقرارات المهمة في الحياة الشخصية، المساء جيد لإصلاح الأوضاع مع من تحب، وبخاصة لمواليد 2 إلى 12 كانون الثاني (يناير).

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الهدوء ما يزال مسيطراً على أوضاعك وبقوة، ما يجعل الملل يتسرب قليلاً إلى نفسيتك في فترة الصباح، تتسارع الأحداث تدريجياً في فترة الظهيرة، ما يجعلك مستمتعا وبخاصة أن الكل يراك جذابا وتلاحظ الطلب عليك.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،لن تجد فرقاً يذكر بين أمس واليوم، فهما متشابهان إلى حد قريب، لأن الضغوطات والمشاكل ما تزال ملازمة لك، الشعور بالكآبة وانقباض داخلي ما يزال يؤثر عليك وبخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الأمور المالية قد تلقى إما دعماً أو تراجعاً هذا الصباح، وهذا يعتمد على قرارك بشراء أو بغيره، لذلك كن مهتما بهذه الناحية، أما بالنسبة للعائلة فقد تأخذ اهتمامك منذ الصباح الباكر، لأنك مهملها منذ وقت ليس بقصير. في المساء تجد نفسك مرهقاً مما يجعلك تلازم البيت. ابتعد عن أي نقاش مع من تحب.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، أنت عنيد، هذه خصلة تضاف إلى شخصيتك القوية، فأنت اليوم تغلق أذنيك عن كل ما تسمعه ولا تريد أن توجه لك أي نصيحة، نصيحتي لك يا أسد أن تستمع إلى محبيك، الذين يريدون مصلحتك، لأن أموراً مهمة تسير من وراء ظهرك وأنت لا تدري. فترة المساء قد تكون جيدة وقد تصلك دعوة من أحد المقربين لك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،شعورك بالراحة هو أبرز ما يميزك اليوم ، فأنت مبتسم وتتابع نجاحاتك التي حققتها أمس، لكن عصبيتك قد تكون هي الشيء الوحيد السلبي لهذا اليوم، لذلك عليك سماع القصة للآخر قبل الحكم وإطلاق العنان لعصبيتك. الحظ هو أكبر المدافعين عنك في المساء، ليجعلك تستمتع بليلة جيدة جدا، وبخاصة إذا كنت من مواليد 6 إلى 13 أيلول (سبتمبر).

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،لا تستطيع التوصل إلى القرار بسهولة في هذا اليوم الذي يعطي كل ساعة لوناً وطعماً، فلن تستطيع أن تحكم على هذا اليوم إن كان جيدا أم لا، لكن انتبه بالدرجة الأولى إلى صحتك، وبخاصة الجهاز التنفسي فقد تتعرض لوعكة صحية في فترة ما بعد الظهر، إلغاء موعد قد يحدث في فترة المساء، وبخاصة لمواليد 8 إلى 12 تشرين الأول (نوفمبر).

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم هادئ بعد الأسبوع الصاخب الذي مر عليك. تنام حتى وقت متأخر، وقد لا تقوم بأي فعل حتى مع مجيء فترة ما بعد الظهر. في فترة المساء قد يكون لديك بعض البرامج التي قد تمتعك بعد ما مررت به.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تفيدك صلواتك لا محالة يا صديقي كي تهرب من هذا اليوم المتعب والمليء بالمشاكل، فأنت لا ترغب في عمل أي شيء، وفوق كل هذا تبدأ نهارك بداية سيئة بخبر لا تحبذه، في الظهيرة تخف الضغوطات قليلاً، لكنها ترجع في المساء لمشاكل عائلية قد تواجهك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،كف عن الهراء وركز بما تقوله وتفعله، فأنت لا تطاق، وتفعل أشياء تعرف في قرارة نفسك أنها خاطئة، لكنك من دون أن تدري تفعلها، فترة عصيبة تمر منذ الظهيرة وحتى الخامسة، وتبدأ نفسيتك بأخذ موقعها الجيد ويتحسن مزاجك تدريجياً في المساء.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم من الأيام الممتازة، فعبر عن نفسك واخرج للاستمتاع مع الأصدقاء أو مع عائلتك بهذا اليوم الجميل الذي يضم الكثير من الأحداث السعيدة، وبخاصة خلال فترة النهار.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 1 نيسان/أبريل 2021