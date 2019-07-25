حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 26 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 26 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 26 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى، في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة، استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة، الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،مع طاقتك وحماسك اللذين اكتشفتهما حديثًا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء، يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن دبلوماسيًا فيما يتعلق بالخلافات. هذا ينطبق على الأمور الشخصية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين، سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور، أفصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ستواجه تحديات وعراقيل صعبة قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت قادر على الإندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك، بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر، وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة عليك، تقبل تلك المبادرات والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذي ينتج عن ذلك، سوف تحرز تقدم غير متوقع وستخطو خطوة كبيرة بتجاه الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان.

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