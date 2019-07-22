رجل برج الجدي يتسم بعدد من الصفات، وتتلخص في أنه عاطفي، وناجح، ومغامر، ومتسرع، وطموح، ومتواضع، ويحيط بنفسه حائط من العزلة والوحدة، وطيب القلب، وروحه مرحة، وصديق مخلص، ومشاعره صادقة، ويقدم الخدمات للآخرين دون ملل، ومتوتر لكنه يخفي توتره وقلقه، ومحبوب من قبل الناس، ويحب الحياة المليئة بالسلام والأمان، ولا يثق بالناس بسرعة، ولا يشعر بالاستقرار العاطفي، والاستقرار النفسي، ومثالي، وجيد، ومنظم، نقدم لكم في هذا المقال 8 أشياء يحبها رجل برج الجدي في المرأة:

1- طموحها : هذه الصفة هي من أكثر الصفات التي ينفرد بها رجل الجدي، والتي تميزه عن باقي الأبراج و تجعله أكثر إندفاعاً نحو أهدافه، وأكثر لمعاناً في نجاحاته.

2- تقديرها لإنجازاته ونجاحاته: يفضل رجل الجدي تلك المرأة التي تشيد دائماً بإنجازاته وتحييه على نقاط قوته وتهنئه على نجاحاته إذ أنه يراها مصدراً للدعم وشريكة تستحق أن يشاركها أوقات سعادته ونجاحه و فشله ويشعر بأنها تزوده بالطاقة ليستمر في طريق نجاحه .

3- اهتمامها بنفسها بأناقتها: يلتفت رجل الجدي إلى المرأة التي تهتم بأنوثتها، وأدق تفاصيل أناقتها.

4- المرأة العفوية والبسيطة: يرتاح رجل الجدي للمرأة التي لا تتكلف أو تتصنع في التعامل معه يعشق بساطتها وعفويتها ويرى فيها المرأة المثالية لتكون شريكة حياته ,ولكن إذا ما شعر للحظة بأنها تحاول أن تلفت انتباهه بتصنعها و إظهار ما ليس فيها فإنه سوف يتغير في أسلوبه تماماً في التعامل معها و يفقد ثقته تجاهها .

5- حسن تصرفها: يُعجب الرجل الجدي بالمرأة التي دائماً ما تثبت له حسن تصرفها في جميع المواقف التي قد تتعرض لها سواء كانت هذه المواقف في حياتها الشخصية أو العملية إذ أن حسن تصرفها ونجاحها في تخطي المواقف الصعبة يثبت له أنها الأنثى المناسبة لتشاركه حياته والجديرة بأن تكون هي المسؤولة عن بيته وأطفاله .

6- المرأة المرحة: أكثر ما يخطف قلب رجل الجدي في المرأة هو خفة ظلها وروحها التي تحب المرح , يشعر بأنها من سوف تضفي الألوان الزاهية على حياته الرمادية التي تتصف بالجمود و التعقيد ويسعد بمشاركتها أوقاته وخاصةً في لحظات حزنه وتعاسته يلجأ إليها لتعيد له إبتسامته وحبه للحياة.

7- تمسكها به: يزداد إخلاصه وحبه للمرأة التي لا تتركه مهما مرت عليهما من الظروف الصعبة إذ أنه يشعر بالإستقرار والأمان في تكوين علاقة راسخة بينهما لا تزعزعها رياح التغيير وذبذبات الحياة و يجد أنها المرأة التي تستحق الثقة و العطاء والإخلاص مدى الحياة .

8- المرأة البعيدة عن الروتين وتجديدها لعاداتها اليومية : يشعر رجل الجدي بالسعادة مع المرأة التي تصنع كل يوم عادات جديدة لكسر روتين حياتها إذ أنه يجد في تجددها كسراً لروتين حياته.

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