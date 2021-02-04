حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 5 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 5 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تكتشف اليوم أن لديك الكثير من الأعمال لتقوم بها، ولكنها متراكمة لديك لتأجيلها لمدة طويلة. في فترة الظهيرة عليك أن تعرف أين تمشي، ولا تكن متهورا في أفعالك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،قد تكون الأمور المالية هي الأفضل لمبلغ قد يصلك في فترة الظهيرة، لكن عليك التركيز أكثر على أعمالك؛ لأنك مهملها منذ وقت وقد تأخذ بعض التنبيهات من رئيسك في العمل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،بدأ نهارك بمزاجية لافتة للنظر، وترى كل شيء بمنظار مختلف هذا اليوم، وقد يتغير تعاملك مع أقرب الناس إليك، في الظهيرة قد تفاجأ بدعوة على الغداء أو الخروج، لكنك تسعد بها كثيرا، في فترة المساء تحدث أمور غريبة حولك وغير متوقعة، تجعلك عصبيا بعض الشيء وبخاصة مواليد 21 إلى 27 آذار.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تبدأ بدورة جديدة منذ اليوم، راميا كل ضغوطات أول الأسبوع وراءك؛ فيوم مميز ينتظرك، تكون متحمسا اليوم لفعل الكثير والقيام بما لم تقدر القيام به في الأيام الماضية، يوم جيد لكي تريح نفسك وتستمتع.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، الحذر ثم الحذر من هذا اليوم الذي سترى فيه الكثير من الأشياء التي لن تعجبك، ممّا قد يثير عصبيتك ويجعلك تتكلم بصراحة قد تغضب من أمامك، الملل والكآبة سيطلان عليك ممّا يجعلك متجهما في فترة ما بعد الظهر.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الحظ يلعب معك لعبته في هذا اليوم لينجيك من أخطاء ترتكبها، تسير معك الأمور بكل سهولة ويسر، شعبيتك في ازدياد بين أصدقائك وعائلتك، لكن احذر في فترة ما بعد الظهر أثناء قيادتك لسيارتك فأنت متهور جداً.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،جذاب جدا حتى إنك تعجب بشخصيتك وطلتك التي لا تخفى على أحد، توزن كلامك قبل أن يخرج منك وتتعامل مع الآخرين بدبلوماسية كبيرة، باستثناء مَن تحب، لذلك قد ينشب شجار بينكما في فترة المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أمورك ليست على ما يرام، تكثر من التفكير وتظهر الكآبة جليا على وجهك، مشاكل كثيرة ولا تدري كيف تخرج منها، "ليست لديك الرغبة بفعل هذا أو ذاك" هذا ما تقوله عندما يعرض عليك الآخرون الخروج أو القيام بمخططات عليك الاستراحة في بيتك في المساء.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت بطبعك متهور، ولا تفكر بالنتائج، لكن الحظ اليوم سيسعفك للخروج من فوهة المشاكل بكل سهولة. حاول استغلال الأجواء في فترة ما بعد الظهر للتقدم بأعمالك، وبكل ما تريد فعله.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أنت اليوم متميز وحكيم في قراراتك وأفعالك، فقد تعلمت دروسا من الأيام الماضية، تخطط اليوم لفعل بعض التغيير في حياتك، وذلك بتغيير برامجك المستقبلية وإعادة التمعن في أصدقائك، في المساء لديك الكثير لتقوله لمَن تحب، وبخاصة أن هنالك تصرفات صادرة عنه لم تعد تعجبك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لديك الكثير من الإيجابيات في هذا اليوم، وتحسن الأمور على الأصعدة كافة؛ ومنها الصحية والعاطفية التي طرأ عليها تدهور كبير في الأيام الماضية، شجاعتك قد تخونك عند المطالبة بحق لك في فترة ما بعد الظهر ممّا قد يخسرك بعض الأشياء تندم عليها فيما بعد.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم هادئ ومن كثرة هدوئه قد يجعلك تشعر بالملل، أنت الذي تحب دائما أن تكون الأمور حولك مفعمة بالنشاط، الأمور العائلية تأخذ الحيز الأكبر من وقتك في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 4 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 3 شباط/ فبراير 2021

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