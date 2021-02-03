حظك اليوم مع الأبراج الخميس 4 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 4 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 4 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يحتاج المنزل منك اهتماماً خاصاً بعض التغييرات التي تقوم بها في المنزل قد تكون مقلقة في البداية، على المستوى العملي حاول ان تبقي عيونك وآذانك مفتوحة على الشخص المناسب في الوقت المناسب فرصة سفر مع شخص تعرفه منذ زمن .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،شئ جميل أن تكون جاداً في المخططات والمل فعملك الجاد يلفت نظر الكثيرين ويثير إعجابهم به، قد لا تكون الأمور في حقيقتها بمثل ما تبدو عليه. الحذر واجب، لكن العمل أفضل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لا داعى للخوف من تأخير بعض الأعمال عن المواعيد المحددة هنلك هفوات يمكن اعتبارها صغيرة فقط ركز ودقق وستعبر إلى بر الأمان وحافظ على ميزانيتك وستحقق كل ماترنو اليه رسالة عمل ستقلب الطاولة الى لون ابيض وجميل سهرة رومانسية مع حبيبك تجعل الحياة افضل وتعيد المياه إلى مجاريها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، كن هادئاً في مشاريعك ومخططاتك ولاتعقدها ولا تأخذ كل الامور بشكل جدي جداً، أنت تعيش في مرحلة الإكتشاف فترقب جيداً قبل اصدار اي معلومات او قراراتحتى تسير بالاتجاه الصحيح على المستوى العاطفي احرص ألا تثير الحب في قلب غيرك إذا كنت لا تشعر بالفعل نحوه بأي مشاعر من هذا القبيل.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لاتكن سلبياً ومتشائماً دائماً السلبية ونقص الدعم قد يشكلان مشكلة كبيرة، فكر جيداً في القيام برحلات ترفيهية. العمل يحتاج الى تركيز اكبر منك استغل كل لحظة لبناء خططك المستقبلية بوضوح تفكر فى صفقات كبيرة للغاية خلال هذة الايام تفكيرك سليم عليك الاستمرار حياتك العاطفية غير مستقرة هناك تلاعب كبير انفذ بجلدك قبل فوات الأوان.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،عليك اتخاذ قرارات حاسمة ولا تتردد في اتخاذ القرارات المنضبطة اليوم، ولا تخف من مواجهة المواقف المتعلقة بمن تحب من أجل حل المشاكل، ابتعد عن الماضي كي تتمكن من التقدم.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، لديك الكاريزما وكل مقومات النجاح وتأكد أن لديك كافة الحقائق اللازمة قبل أن تتخذ أي خطوة، تعلم بعض المهارات الجديدة التي تزيد من دخلك. لا تعتقد أن الطريق معبدة وسالكة تماماً أمامك، عليك الخروج إلى الحياة و التجريب، واذا تعثرت انهض من جديد،العمل الجاد يبدأ في طرح ثماره.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،جديتك تحقق نجاحات رائعة فتلقي بالضوء على أساليبك الجادة، استعد للقيام ببعض التغييرات، الإرهاق والعمل الكثير هو نتيجة تراكم أعمال سابقة غير منجزة عليك الا تؤجل عمل اليوم الى الغد ، في العاطفة هنالك امل جديد بلقاء كنت تطمح له.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت في أوج نشاطك وتفكيرك الصحيح أفكارك قد تكون جيدة ومجدية ولكنها ليست بالضرورة مناسبة لكل شخص. احذر من الوعود التي تجعلك تعلق آمالاً ليس لهاأساس، على المستوى العاطفي ثمة مشاعر مقلقة من الخوف تجتاحك لكن دع قلبك يختار من يحبك واترك له العنان.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،ركز كثيراً في عملك وابتعد عن القلق وعليك الإهتمام أكثر بمسئولياتك وتهتم بنفسك قبل أن تساعد الآخرين، عدم استقرار أمورك المنزلية تسبب لك حالة من التوتر والاضطراب،في العمل هنالك صعوبات تنتظر الحل عليك ان تبدأ بالعمل .

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لديك أسلوب ساحر وقابلية عجيبة على الإقناع في الحياة مما يجذب إليك الكثيرين، وصراحتك وبساطتك الممزوجة مع القليل من السحر وحلاوة اللسان تجذب الناس إليك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،امامك فرصة كبيرة وحظوظ وفيرة حاول أن تستثمر بالمستقبل لتكسب المال، يمكنك استثمار أموالك في إحدى الصفقات المربحة. من المحتمل ان يكون هناك تغيرات مفاجئة لذا يجب عليك مراعات النظر الى جميع زوايا الحياة بحلوها ومرها.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 3 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 2 شباط/ فبراير 2021

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