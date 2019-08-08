حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 9 أغسطس/ آب  2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 9 أغسطس/ آب 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 أغسطس/ آب 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت تبدو لمن حولك كمُبّشِر متعصب؛ اكبح نفسك قليلاَ واقبل آراء وسلوك الآخرين. كذلك، لا تغضب بسهولة إذا قام الآخرون بأخطاء، فالإثارة الزائدة الآن ضارة بصحتك في جميع الأحوال، وأنت ذاتك أيضًا بحاجة إلى العواطف والتقدير.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أنت الآن مفعم بالحيوية، وسوف تتمكن من التعامل مع الموضوعات الهامة. يساعدك التفكير الواضح على الانتهاء من موضوعٍ ما بنجاح. وحتى في حياتك الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك، وأنت الآن قادر على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة حفلة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، بما أنك تتواصل حاليًا بصورة جيدة مع من حولك، وتستطيع عرض خططك في جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضًا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة. لا ترتاب فيهم بعد الآن وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال.

المزيد من الأبراج:

بينها العقرب.. هذه الأبراج دائمًا على عجلة من أمرها

ما هي الأشياء التي ترفع من حالتك المزاجية وفقًا للبرج الخاص بك؟