ما هي الأشياء التي ترفع من حالتك المزاجية وفقًا للبرج الخاص بك؟

واحدة من أصعب الأشياء التي يجب أن نتعامل معها هو شعور أحبائنا بالأحباط والضيق ، فنحاول بذل قصارى جهدنا لإسعادهم وتحسين حالتهم المزاجية.
وفقًا لما نشرته مجلة " يورتانجو "، فأن لكل برج طرق سهلة وسريعة خاصة به والتي تُحسن من حالته المزاجية وتجعله افضل:
1- برج الثور (20 أبريل - 20 مايو):
يرتبط اصحاب هذا البرج بحواسهم، فإذا كنت ترغب في رفع معنوياتهم فهناك عدة طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة مثل شراء الأزهار لهم، أو عناق أو طهو وجبة خفيفة ، فبمجرد شعورهم بأنهم محبوبين ومدللين فذلك يعزز من تحسين حالتهم المزاجية.
2-الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو):
إذا اردت اسعادهم فعليك بتنظيم حفلة صغيرة أو عشاء جماعي أو دعوتهم لتناول مشروب ما بالخارج ، فحالتهم المزاجية تتحسن بمجرد وجودهم وسط ناس للتعبير عن شعورهم وأفكارهم فذلك كل ما يحتاجون إليه للشعور بالسعادة.
3- السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):
يرتبط أصحاب هذا البرج بالطبيعة، فهم سيشعرون بالتحسن الفوري اذا اخذتهم في نزهة على الشاطئ أو على الأقدام أو لأحد المنتزهات، على الرغم من حبهم للبقاء في المنزل ، لكن في بعض الأحيان يشعرون أنهم في حاجة للخروج من المنزل واستنشاق بعض الهواء النقي، والاستمتاع بالطبيعة والهواء الطلق.
4- برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس):
احد الأشياء التي تشعرهم بالسعادة، هو تذكيرهم بمدى اعجابك بهم، بالنظر مثلًا الى صور قديمة وذكريات تجمعك بهم ويمكنك ايضًا مساعدتهم بكتابة قائمة بالاشياء الجيدة عنهم فذلك سيمنحهم شعور كبير بالسعادة والأمتنان.
5- العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):
لتعزيز الروح المعنوية لأصحاب هذا البرج هو عن طريق الضحك مثل قول النكات أو مشاهدة فيلم كوميدي ، فالضحك يساعد برج العذراء على الأسترخاء والتخفيف من حدة التوتر والأحباط الذي يشعرون به.
6- الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر):
اذا كنت ترغب في تعزيز الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج، فعليك بشراء هدية لمنزلهم وسائد، شموع أو طاولة قهوة ، فذلك سيشعرهم بسعادة طاغية.
7- العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر):
التواصل والصداقة هما الوسيلة الوحيدة التي تجعل اصحاب هذا البرج يشعرون بسعادة وتتحسن احوالهم المزاجية، فتجمعهم مع اصدقائهم لإحتساء مشروب أو تناول الايس كريم يعزز من حالتهم المزاجية ويزيد من احساسهم بالسعادة.
8- القوس(22 نوفمبر - 21 ديسمبر):
الرحلات هي الوسيلة الوحيدة التي تُحسن من الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج، فالسفر والتنقل إلى اماكن مختلفة هي فقط التي تشعرهم بالسعادة والفرح.
9- الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير):
الذهاب الى أحد المنتزهات وركوب الخيل هي الطريقة التي تُغير من الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج فافعل ما بوسعك لإرضاء الطفل الذي يوجد بداخلهم.
10-برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير):
لتحسن الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج ، هوالتبرع والذهاب إلى الجمعيات الخيرية ، فهم يشعرون بالسعادة في إسعاد الأخرين، ففعل الخير هو فقط ما يرفع من روحهم المعنوية.
11-الحوت (19 فبراير - 20 مارس):
الفنون هي مفتاح السعادة والحالة المزاجية الرائعة لأصحاب هذا البرج، مثل الذهاب إلى المتحف، أو المسرح أودروس في تعلم فنون الطهي، فذلك يُشعرهم بأنك تقدر احلامهم وشعورهم المرهف.
12- برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل):
التصرف بعفوية هو الوسيلة الوحيدة لتحسين الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج، مثل دعوتهم لتذوق الطعام في مطعم جديد أو الذهاب لاحدى الصالات الرياضية، فإثارة حماس وابداع برج الحمل يجعلهم يشعرون بالسعادة.
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