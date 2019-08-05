ما هي الأشياء التي ترفع من حالتك المزاجية وفقًا للبرج الخاص بك؟

واحدة من أصعب الأشياء التي يجب أن نتعامل معها هو شعور أحبائنا بالأحباط والضيق ، ‏فنحاول بذل قصارى جهدنا لإسعادهم وتحسين حالتهم المزاجية.‏

وفقًا لما نشرته مجلة " يورتانجو "، فأن لكل برج طرق سهلة وسريعة خاصة به والتي تُحسن ‏من حالته المزاجية وتجعله افضل:

‏1-‏‏ برج الثور (20 أبريل - 20 مايو):‏

يرتبط اصحاب هذا البرج بحواسهم، فإذا كنت ترغب في رفع معنوياتهم فهناك عدة طرق ‏سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة مثل شراء الأزهار لهم، أو عناق أو طهو وجبة خفيفة ، ‏فبمجرد شعورهم بأنهم محبوبين ومدللين فذلك يعزز من تحسين حالتهم المزاجية.‏

‏2-‏الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو):‏

إذا اردت اسعادهم فعليك بتنظيم حفلة صغيرة أو عشاء جماعي أو دعوتهم لتناول مشروب ‏ما بالخارج ، فحالتهم المزاجية تتحسن بمجرد وجودهم وسط ناس للتعبير عن شعورهم ‏وأفكارهم فذلك كل ما يحتاجون إليه للشعور بالسعادة.‏

‏3-‏ السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):‏

يرتبط أصحاب هذا البرج بالطبيعة، فهم سيشعرون بالتحسن الفوري اذا اخذتهم في نزهة ‏على الشاطئ أو على الأقدام أو لأحد المنتزهات، على الرغم من حبهم للبقاء في المنزل ، ‏لكن في بعض الأحيان يشعرون أنهم في حاجة للخروج من المنزل واستنشاق بعض الهواء ‏النقي، والاستمتاع بالطبيعة والهواء الطلق.‏

‏4-‏‏ برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس):‏

احد الأشياء التي تشعرهم بالسعادة، هو تذكيرهم بمدى اعجابك بهم، بالنظر مثلًا الى صور ‏قديمة وذكريات تجمعك بهم ويمكنك ايضًا مساعدتهم بكتابة قائمة بالاشياء الجيدة عنهم ‏فذلك سيمنحهم شعور كبير بالسعادة والأمتنان.‏

‏5-‏‏ العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):‏

لتعزيز الروح المعنوية لأصحاب هذا البرج هو عن طريق الضحك مثل قول النكات أو مشاهدة ‏فيلم كوميدي ، فالضحك يساعد برج العذراء على الأسترخاء والتخفيف من حدة التوتر ‏والأحباط الذي يشعرون به.‏

‏6-‏‏ الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر):‏

اذا كنت ترغب في تعزيز الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج، فعليك بشراء هدية لمنزلهم ‏وسائد، شموع أو طاولة قهوة ، فذلك سيشعرهم بسعادة طاغية.‏

‏7-‏‏ العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر):‏

التواصل والصداقة هما الوسيلة الوحيدة التي تجعل اصحاب هذا البرج يشعرون بسعادة ‏وتتحسن احوالهم المزاجية، فتجمعهم مع اصدقائهم لإحتساء مشروب أو تناول الايس كريم ‏يعزز من حالتهم المزاجية ويزيد من احساسهم بالسعادة.‏

‏8-‏ القوس(22 نوفمبر - 21 ديسمبر):‏

الرحلات هي الوسيلة الوحيدة التي تُحسن من الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج، فالسفر ‏والتنقل إلى اماكن مختلفة هي فقط التي تشعرهم بالسعادة والفرح.‏

‏9-‏‏ الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير):‏

الذهاب الى أحد المنتزهات وركوب الخيل هي الطريقة التي تُغير من الحالة المزاجية ‏لأصحاب هذا البرج فافعل ما بوسعك لإرضاء الطفل الذي يوجد بداخلهم.‏

‏10-برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير):‏

‏ لتحسن الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج ، هوالتبرع والذهاب إلى الجمعيات الخيرية ، ‏فهم يشعرون بالسعادة في إسعاد الأخرين، ففعل الخير هو فقط ما يرفع من روحهم المعنوية.‏

‏11-الحوت (19 فبراير - 20 مارس):‏

الفنون هي مفتاح السعادة والحالة المزاجية الرائعة لأصحاب هذا البرج، مثل الذهاب إلى ‏المتحف، أو المسرح أودروس في تعلم فنون الطهي، فذلك يُشعرهم بأنك تقدر احلامهم ‏وشعورهم المرهف.‏

‏12- برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل):‏

التصرف بعفوية هو الوسيلة الوحيدة لتحسين الحالة المزاجية لأصحاب هذا البرج، مثل ‏دعوتهم لتذوق الطعام في مطعم جديد أو الذهاب لاحدى الصالات الرياضية، فإثارة حماس ‏وابداع برج الحمل يجعلهم يشعرون بالسعادة.‏

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