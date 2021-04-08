حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 9 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 9 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،منذ الصباح أنت عصبي ومنذ أن تفتح عينيك من النوم تكون في حالة استنفار عليا، لكن لا تقلق فلن يطول نهارك على هذا المنوال، بل تتحسن الأمور تدريجياً خلال النهار، لكي يصبح مزاجك رائعاً.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، كن أكثر سلاسة في التعامل مع غيرك اليوم، لأنك تصر على رأيك بشكل منفر وعنادك لا مثيل له، جاذبيتك تزداد لدى الجنس الآخر في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الأمور المالية هي الأكثر سيطرة على تفكيرك، فأنت تعاني من ضائقة مالية خانقة، وذلك للإسراف خلال الأيام الماضية، في فترة ما بعد الظهر قد يؤثر بك خلاف مع من تحب.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يوم آخر صعب عليك، فنصيحة هذا اليوم اترك نفسك ولا تمشِ عكس التيار، فالأمور لن تسير بصالحك وعصبيتك تصل إلى أعلى مستوياتها في فترة الظهيرة، حيث التعب وضغط العمل.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، احذر فالأوهام تحجب عنك الأمور المهمة، خفف مزاجيتك وحاول التركيز على ما تفعله اليوم، ولا تكن مهملاً وعجولاً في كل عمل تفعله، في فترة المساء احذر على صحتك وبخاصة على المعدة والرجلين.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، لن تجلس في مكان أكثر من خمس دقائق، وذلك للعمل الكثير الذي ينتظرك منذ الصباح، لكنك مع هذا سعيد ومبتسم إلى أبعد الحدود، هناك مناقشة كلامية في فترة ما بعد الظهر بينك وبين زملائك في العمل.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يكفيك حماقات يا مولود العذراء وحاول معرفة ماذا تريد، ولا تحاول إثبات رأيك وهو خاطئ وخارج تماماً عن الحكمة، ففي فترة الظهيرة تخسر فرصة أو شيئاً تندم عليه كثيراً، وذلك لأفعالك وقراراتك المتسرعة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الأعمال كثيرة اليوم وقد لا تجد الوقت لحك رأسك والقيام بخصوصياتك وبخاصة على صعيد العائلة، فلذلك لا ترتبط بمواعيد شخصية هذا اليوم حتى في فترة المساء، لأنك تكون مثقلاً بالأعمال وحتى ساعة متأخرة.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تبدأ بعزيمة هابطة في هذا الصباح، وتبدأ نهارك ببطء شديد، ما قد يجلب لك بعض الانتقادات من المحيطين بك. تشعر بالقوة والشجاعة في فترة الظهيرة وما بعدها، ما يجلب لك التقدم على الصعيد العملي.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، اليوم فيه العديد من الألوان والتغييرات، ففي الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خال من الأحداث إلى فترة الظهيرة التي بها مفاجآت عديدة وبخاصة على المستوى الشخصي، في المساء تتحسن الأمور، وبخاصة على المستوى العاطفي الذي يكون في أفضل وضع.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، ما تزال الضغوطات وأعباء الحياة تلقي بظلالها عليك، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تتضمن الكثير من المشكلات والشجارات مع زملائك في العمل، في فترتي بعد الظهر والمساء عليك بالتزام البيت وعدم الخروج منه.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،إحساسك بالقوة ما يزال مسيطراً عليك، فحاول استغلال هذا اليوم لتسيير أمورك العملية التي تشهد تطوراً ممتازاً اليوم، وبخاصة أنك تدخل في جدال مع رئيسك بالعمل تكون أنت الرابح في النهاية لما أديت من عمل جيد في الفترة الماضية.

توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2021