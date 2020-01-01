حظك اليوم مع الأبراج الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، طاقتك معدية للآخرين، كما أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة. القرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون هامة جدًا بالنسبة لك . لكن على الرغم من طاقتك، يجب أن لا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تعتقد اليوم أن العلم يدور حولك، ولكن من هم حولك يرون الأمور بطريقة مختلفة، فلا تتعجب إن أصبت بخيبة أمل. اخفض من توقعاتك قليلاً وفكر في احتياجات الآخرين، وإلا فسوف تخلق أعداءً نتيجة لهذا السلوك الأناني، وسوف يتحاشى أصدقاؤك وعائلتك التعامل معك بشكل ملحوظ.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،في المجمل، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. في نفس الوقت، سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتُدْخِل روحًا جديدة إلى أفكارك وخططك. الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيدًا.ء

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون، فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان، دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،استفد إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتُدْخِل روحًا جديدة إلى أفكارك وخططك. الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيدًا. كن منفتحًا للتجارب والأفكار الجديدة التي تُقَدم لك، ولكن لا تنقاد بعيدًا عن مسارك الأصلي.

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