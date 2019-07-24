حظك اليوم مع الأبراج الخميس 25 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 25 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 25 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات. أنت مفعم بالحيوية.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،اليوم أنت مفعم بالحيوية، على الرغم من أن هذا يرهقك بدلاً من أن يدفعك إلى الأمام. نظرًا لقلقك الداخلي، يصبح من السهل استثارتك وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذه.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدٍ لمن هم حولك ويلحظه الآخرون.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،في الوقت الحالي، أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضًا. حافظ على بيئة العمل الخلّاقة هذه لأن كلً منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معًا. حتى في حياتك الشخصية فسوف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا كنت وحدك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يسهل الوثوق في كل ما تمت تجربته وإثباته، ولكن هكذا أيضًا تصدأ الأشياء. حاول اكتشاف مداخل جديدة لتحقيق النجاح. هؤلاء الذين يحيطون بك سوف يتفاعلون بإيجابية وسوف يعرضون المساعدة في حالة وجود بداية جديدة.

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