حظك اليوم مع الأبراج الخميس 29 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 29 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 29 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يتيح لك الحظ توسيع مشاريعك وتحقيق أهدافك والتقاط الفرص المناسبة، أما عاطفياً لا تخفِ مشاكلك الشخصية مع الحبيب فهو يحبّ أن يكون مسانداً لك، واجتماعياً تشعر بثقة عالية بالنفس تساعدك على التألق والظهور بمظهر جذاب.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تتطلع إلى تحسين شراكتك في العمل بعدما استرجعت قواك وعزيمتك،أما عاطفياً تعيش مع الحبيب علاقة ممتازة وتشعر بأنك لا تستطيع الابتعاد عنه، واجتماعياً تتمتع بنشاط مميز فاستغله لممارسة الرياضة والقيام بأمور ترفيهية.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يقف الحظ إلى جانبك فلا تضيّع الفرص المؤاتية لأنها تحمل إليك النجاح، أما عاطفياً ابتعد عن الغيرة والتملّك إذ بدأ الشريك يسأم من تصرفاتك وقد تخسره، واجتماعياً تمضي فترة مميزة مع العائلة بعدما تمكنت من حلّ الخلاف معها.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تبدأ عملاً جديداً لكنك تخشى عدم التأقلم مع الزملاء ومع المحيط الذي تعمل فيه، عاطفياً وضعك المالي السبب الرئيس لتفاقم المشاكل الكبيرة بينك وبين الشريك،أما اجتماعياً لا تسئ فهم الآخرين واضبط أعصابك لأنك قد تواجه مشكلة مع أحد الأقارب.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،أنت بحاجة لبعض التأمل والتفكر الإيجابي، لا تبخل على نفسك بالوقت اللازم لوضع الأمور في نصابها الصحيح، خذ كامل وقتك في التمعن بالأمور واطلب مشورة من حولك القرار القادم قرار مصيري لا تتسرع في اعطاء رأيك بالموضوع عاطفياً هنالك امل كبير بعلاقة بناءة ووطيدة مع الحبيب استغل هذه الفرصة .

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،اجتماع مهم تكون نتائجه لصالحك وتسمح لك بتحقيق حلمك الذي انتظرته طويلاً، أما عاطفياً تتطور العلاقة بينك وبين الحبيب وقد تكون هناك بوادر للارتباط الرسمي، أما اجتماعياً لا تقحم نفسك في مشاكل أنت بالغنى عنها ولا تتدخل في شؤون الآخرين.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يساورك شعور بأن الأمور تسير عكس توقعاتك وتجد صعوبة في ضبط مهامك، أما ‏عاطفياً: تلتقي شخصاً جديداً يثير إعجابك بمظهره الجميل والجذاب وحديثه الممتع، أما اجتماعياً تبحث عن أجواء ترضيك على المستوى الفكري لأنك مللت التفاهة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ترى الأمور بوضوح أكبر وتتحمّس للتقدم وتحقيق النقاط الإيجابية، أما ‏عاطفياً تشعر بأحاسيس جديدة تجاه الحبيب وتكون على أتمّ وفاق معه وانسجام، أما اجتماعياً تقلق بشأن قرار عائلي وتتردد في مصارحة الأهل به خشية أذيتهم.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، ينصبّ اهتمامك على الأمور المالية وتنشغل بقضية تعويض تبدو معقدة، أما عاطفياً تجاهلك الدائم للحبيب يشعره بالاهانة، جد الوقت الكافي للإهتمام به، واجتماعياً يطلب منك أحد الأصدقاء أن تقدّم له معروفاً فكن إلى جانبه ولا تتركه.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،لا تقلل من أهمية العمل الذي بين يديك وكن مسؤولاً عنه لأنه يبرز قدراتك، أما عاطفياً تسيطر عليك الهواجس وتؤدي إلى خلاف حاد بينك وبين الحبيب. اجتماعياً، تلتقي صديقاً قديماً تستعيد معه الذكريات الجميلة وتحنّ إلى الأيام الخوالي.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تجنّب الخلافات ونمِّ الروابط بزملائك بهدف تقديم أعمال مميزة ومتقنة، وعاطفياً تشعر كأنك تراوح مكانك في علاقتك مع الحبيب لأنك لم تضع هدفاً لها، أما اجتماعياً أنت فخور بما أنجزت وبالمقاومة التي أبديتها وسط العواصف التي مررت بها.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تتاح لك الفرصة لطرح أفكارك أمام أشخاص مهمين بعد طول انتظار، عاطفياً تشعر بالوحدة بسبب ابتعاد الشريك عنك، إتصل به فهو ينتظر مبادرة منك. اجتماعياً: تنجح في نيل احترام الجميع وإعجابهم بشخصيتك الممتعة وطباعك الجميلة.

كل ما تريد معرفته عن "برج الثور"