حظك اليوم مع الأبراج الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس7 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،هذا يوم الندم، فأنت سوف تكتشف أنك ارتكبت أخطاء لم تكن تتوقع نتائجها بهذا الشكل. فكل دقيقة وساعة من هذا اليوم سوف تحمل مفاجآت ليست بجيدة لك، فحاول أن تقلل المشاكل بأن لا تتكلم كثيرًا.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،اليوم يضم الكثير من الأحداث التي ستترك فيك أثراً لن تنساه، فهذا يوم الاكتشافات والحسابات القديمة. سوف يختلف تقديرك للعديد من الأمور حولك وبالأخص تجاه الآخرين، احذر أن تتطور النقاشات العائلية الى فرقة أو نزاعات، وبالأخص في المساء؛ حيث سيعرض موضوع للمناقشة بينكم.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،من المؤكد أنه النهار الأطول بحياتك، فأنت تشعر أن عقارب الساعة لا تمشي. قد تواجهك المشاكل ومناوشات في مجال العمل في فترتي الصباح والظهيرة. لكن الأمور تبدأ بالتحسن في فترتي ما بعد الظهر والمساء وتبدأ الغيوم بالانقشاع.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،إنه من الأيام العملية أيضاً، فأنت سوف تنهمك بتسوية أعمالك ودعمها. رجال الأعمال والتجار من هذا البرج سوف تكون لهم أخبار جيدة، وتقدم ملحوظ سوف يكونون به سعداء. أما في المساء فلا تسألني عن وضعك الذي سيكون صعباً قليلاً مع من تحب لتهورك وتفوهك بكلام جارح لنقاش بينك وبين شريك حياتك.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 من ماغي فرح

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يوم عصبي وأي شخص يوجه لك كلمة منذ الصباح سوف ترد عليها بعشر، حاول أن تستغل اليوم وبما فيه من فرص وأحداث جيدة وخصوصًا خلال فترتي الصباح والظهيرة. المساء لن يكون سهلاً أيضاً عليك، بل هنالك مناوشات بينك وبين من تحب سببها أنت، وبخاصة اذا كنت من مواليد شهر آب فالأفضل أن تخرج مع أصدقائك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،حضر نفسك للقيام بالعديد من الأعمال والاجتماعات، فمنذ الصباح وأنت تذهب من مكان الى آخر ومقعدك لن تجلس عليه كثيراً. طلتك الجميلة لها أثر كبير في التأثير على رأي الآخرين بأقوالك وآرائك، فاستغل هذا النهار جيداً قبل أن ينقلب عليك في المساء لأن الأمور عندئذٍ لن تكون لصالحك وتكثر المشاكل من حولك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تفكر كثيراً لأن لديك الكثير من الأمور والمسؤوليات التي يجب عليك القيام بها، حاول أن تقوم بأعمالك قبل مجيء فترة ما بعد الظهر لأن فترتي الصباح والظهيرة تدعمانك بأعمالك ومبادراتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،كثير من مواليد الميزان لن يكون مزاجهم جيدًا والتوتر قد يكون موجودا بسبب كثرة الأحداث والتغييرات حولك، فعليك إذن بالتفكير جيداً بما تفعله ولا تدع جرأتك وتهورك يحملانك لفعل الخطأ.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،ما يزال الفلك الى جانبك يا عزيزي القوس وخاصة في فترة النهار؛ إذ ما يزال بإمكانك تنفيذ ما تريد وإطلاق المبادرات وتوقيع العقود، فكل هذا سيجني لك أرباحاً. أما المساء فهو واعد أكثر وبالأخص من الناحية العاطفية؛ حيث تحصل تطورات تصب في صالحك، وخاصة مواليد شهر كانون الأول الذين سوف يحلون مشاكل وقعت مع من يحبون.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،كفى استهزاء بالآخرين وقلل من ثرثرتك، فقد تجلب لك المشاكل، وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. أعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها قبل أن تسأل عنها من قبل مديرك. المساء جيد جداً لتقوية علاقتك مع من تحب.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،عليك أن تستعجل يا صديقي الدلو وتقوم بكل ما تريد خلال فترتي الصباح والظهيرة لأنهما جيدتان لدعم أعمالك والمشي بمبادراتك، قد يكون لديك بعض المصاريف غير الضرورية في فترة ما بعد الظهر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لقد قاربت معاناتك على الانتهاء، لكن عليك بالصبر خلال فترة الصباح وحتى بعد الظهر، فما تزال المشاكل تحوم حولك ومزاجك ليس بصافٍ، حافظ على هدوئك عند مواجهة مع أحد الأشخاص في العمل ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه.

المزيد من الأبراج:

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019