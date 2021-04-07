حظك اليوم مع الأبراج الخميس 8 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 8 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 8 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، إحساسك بالقوة ما يزال مسيطراً عليك، فحاول استغلال هذا اليوم لتسيير أمورك العملية التي تشهد تطوراً ممتازاً اليوم، وبخاصة أنك تدخل في جدال مع رئيسك بالعمل تكون أنت الرابح في النهاية لما أديت من عمل جيد في الفترة الماضية.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، ما تزال الضغوطات وأعباء الحياة تلقي بظلالها عليك، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تتضمن الكثير من المشكلات والشجارات مع زملائك في العمل أو مشاكل لا يوجد لها حل.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تبدأ بعزيمة هابطة في هذا الصباح، وتبدأ نهارك ببطء شديد مما قد يجلب لك بعض الانتقادات من المحيطين بك. تشعر بالقوة والشجاعة في فترة الظهيرة وما بعدها، ما يجلب لك التقدم على الصعيد العملي.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،اليوم فيه العديد من الألوان والتغييرات، ففي الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خال من الأحداث إلى فترة الظهيرة التي بها مفاجآت عديدة وبخاصة على المستوى الشخصي، التي قد تجعلك تعيد حساباتك بالأشخاص حولك.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الأمور المالية هي الأكثر سيطرة على تفكيرك، فأنت تعاني من ضائقة مالية خانقة، وذلك للإسراف خلال الأيام الماضية، في فترة ما بعد الظهر قد يؤثر بك خلاف مع من تحب.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، الأعمال كثيرة اليوم، وقد لا تجد الوقت لحك رأسك والقيام بخصوصياتك وبخاصة على صعيد العمل، فلذلك لا ترتبط بمواعيد شخصية هذا اليوم حتى في فترة المساء، لأنك تكون مثقلاً بالأعمال وحتى ساعة متأخرة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يوم رائع آخر، فالكل ينفذ ما تقول والحظ يدعمك بكل خطوة تقوم بها. يوم جيد لتمشية أعمالك الصعبة وأيضا جيد للمبادرات ولتوقيع العقود. في فترة ما بعد الظهر قد تزداد رغبتك بالانتقام.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، كن أكثر سلاسة في التعامل مع غيرك اليوم، لأنك تصر على رأيك بشكل منفر وعنادك لا مثيل له، جاذبيتك تزداد لدى كل الذين حولك في فترة ما بعد الظهر، ما يدفعك إلى النجاح في أعمالك.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، احذر فأنت تمشي على طريق محفرة، فالأوهام تحجب عنك الرؤية الصحيحة، خفف مزاجيتك وحاول التركيز على ما تفعله اليوم، ولا تكن مهملاً وعجولاً في كل عمل تفعله، في فترة المساء احذر على صحتك.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، عمل كثير ينتظرك منذ الصباح، لكنك مع هذا سعيد ومبتسم إلى أبعد الحدود، مناقشة كلامية في فترة ما بعد الظهر بينك وبين زملائك في العمل، لكنها لن تؤثر عليك بل ستزيد من تقدمك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أنت منذ الصباح عصبي، ومنذ أن تفتح عينيك تكون في حالة استنفار عليا، لكن لا تقلق فلن يطول نهارك على هذا المنوال بل تتحسن الأمور تدريجياً خلال النهار لكي تصبح في مزاج ولا أروع.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الأمور العائلية هي التي تهمك اليوم، فعليك إعطاء الوقت للاهتمام بعائلتك وبأمورك الشخصية، فأنت مهملها منذ وقت طويل، أما بالنسبة للعمل فأنت ليس لديك الرغبة في فعل أي شيء، ما يجعل الأعمال تتراكم لديك وقد تسمع بعض الانتقادات من رئيسك في العمل.

توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2021