حظك اليوم مع الأبراج الخميس 9 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 9 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 9 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،إنك في تطور مستمر يا مولود الحمل، فاليوم يكسبك الكثير من النقاط وخاصة على الصعيد العائلي، لكن احذر في فترة الظهيرة من مشاكل شخصية لن تجد لها حلاً لكثرة انشغالك بأمورك العملية، المساء سوف يكون هادئاً نوعاً ما.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تحكم القبضة على ما تريد اليوم، فأنت تعرف ماذا تريد، احذر من قوتك الزائدة اليوم من أن تفتعل لك مشاكل مع زملائك في العمل لعنادك وإصرارك على تنفيذ ما تريد.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الأيام الصعبة توشك على الانتهاء، لكن من المؤكد أنك ستشهد يوماً طويلاً جداً، والتوتر سوف يبقى ظاهراً على محياك، اذا طلب أحد منك شيئاً في وقت الظهيرة فأنصحك أن تؤجله الى يوم غد.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،عليك أن تبقى خارج البيت طوال هذا اليوم لأن مزاجيتك وعصبيتك لا تسمحان لأي أحد أن يتكلم معك، وخاصة في فترة الظهيرة وحتى الساعة السادسة مساء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا تجعل قلبك أسود ولا تجعل الحقد والانتقام يقلبان شخصيتك الجميلة والطيبة، فما شهدته ليلة أمس ما يزال يدور في رأسك وأنت حزين وتشعر بالظلم، لا تقلق فمجريات هذا اليوم سوف تجعلك غير ذلك.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 8 أيار/ مايو 2019

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 7 أيار/ مايو 2019

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت ستشهد نهارا هادئاً ولا يوجد به أي أحداث تذكر وحتى فترة ما بعد الظهر؛ حيث تصبح أكثر حركة وقد تأتيك بعض الأخبار المفرحة. المساء قد يبدو جافاً بينك وبين من تحب لأن المشاكل ما تزال بينكما وتتناقشان على أي كلمة حتى ولو كانت تافهة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، قد يكون هنالك خبر لن يعجبك في فترة ما بعد الظهر يغير لك مزاجك المستقر لكن هذا لن يطول معك، الأعمال جيدة وقد تتأخر اليوم بالرجوع الى المنزل لعملك الكثير. تشعر بالكآبة والملل في المساء للأفكار التي تأتي وتذهب في عقلك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،الوعكة الصحية هي أبرز ما قد يمر عليك اليوم يا مولود العقرب، فهي امتداد ليوم أمس، وستشعر بقوتها في فترة الظهيرة، أعط نفسك راحة وحاول أن لا تنفعل بأي حدث يحدث حولك لأنه سيؤثر سلباً عليك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت مفعم بالحيوية والنشاط فمنذ الصباح تنهض باكراً لتسوية أمورك العملية، الأمور العائلية هي الأكثر أهمية لديك اليوم، فعليك إنهاء ما تريد إنهاءه وإغلاق الملفات والمشاكل لأن يوم غد لن يكون سهلا، وخاصة على مسار العاطفة فاستغل هذا المساء لدعم علاقتك بمن تحب أو لتنفيذ أي دعوة من أصدقائك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،ما يزال الحظ يرافقك لليوم الثاني على التوالي، لكن للأسف لن تستفيد منه بشيء وخاصة أنه لا يوجد أحداث حولك ولا قرارات لتتخذها، تشعر بعصبية في فترة بعد الظهر من أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك لأنه فسر ما تود قوله تفسيراً خاطئاً.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،سوف تمر المفاجآت عليك هذا الصباح، فاستعد لها فهي قادمة من شخص قريب لكن لا أظنها جيدة وقد تعمل على توترك وتغيير مزاجك طوال اليوم مما يجعلك لا تركز في أعمالك وأمورك المهمة، في المساء سوف يكون الجو مضطرباً قليلاً وخاصة في داخل البيت، خروجك مع أصدقائك أفضل ويقلل المشاكل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت مشغول ومنذ الصباح الباكر، حاول أن تركز على أمورك اليوم لأن لديك العديد من المسؤوليات والقرارات التي من المفترض أن تقوم بها، قد يكون قلة الكلام أفضل في فترتي ما بعد الظهر والمساء فهي قد تجلب لك المشاكل التي أنت بغنى عنها.

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توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2019 من ماغي فرح