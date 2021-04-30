حظك اليوم مع الأبراج السبت 1 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 1 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 1 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تتأرجحين في علاقتك الزوجيّة بين القلق الملحّ من جهة ورفض تحمّل أيّ مسؤوليّات فيها من جهة أخرى. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فثقي بتأثيرات كوكب المرّيخ الداعمة للقاءاتك العاطفيّة، أما على صعيد العمل، فرصٌ واعدة بانتظارك وظروف تسمح لك بإيجاد موقعك وفرضه في محيطك المهنيّ، أما على صعيد الصحّة لا تستسلمي لتداعيات تفاؤلك، الذي قد يدفعك إلى الإفراط في الأكل وإرهاق جهازك الهضميّ.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، لن يمرّ كوكب المشتري في فلك برجك العاطفيّ مرور الكرام: في الحياة الزوجيّة، تتأجّج المشاعر وتتجدّد العهود، أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فقد تجدين نفسك في لقاءٍ مبهر يخطف معه قلبك ووجدانك، أما على الصعيد المهنيّ، يمكنك الاعتماد على قدراتك الإبداعيّة هذا الأسبوع، على أنّها تُخرجك من روتين عملك، فتقاربيه برؤية مبتكرة. أما صحّياً، تحفّزك تأثيرات كوكب المرّيخ على الاهتمام بجمالك ورشاقتك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تعزّز النجوم علاقتك الزوجيّة الحميمة، التي تعيد التوازن والانسجام إلى كنف حياتك العاطفيّة، أو حتّى تشفيك من جروح الماضي. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فلا دبلوماسيّة في الأجواء، ما يقلّص خياراتك ويريحك من البحث غير الهدّاف، أما على الصعيد المهنيّ، لا يمكن الاستغناء عن خدماتك وحضورك هذا الأسبوع، لا سيّما في الأعمال الجماعيّة؛ في المقابل، يدعم كوكب الزهرة مسارك في وجه منافسيك، أما صحّياً، يزداد معدّل طاقتك ابتداءً من الأربعاء.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أيّاً كان وضعك العاطفيّ، يخفّ عنك الحمل الذي أثقل كاهلك الأسبوع الفائت، وتعيشين الحبّ، قائماً كان أم واعداً، بسلاسة تخلو من التعقيدات، خصوصاً وأنّك تعبّرين عن ذاتك بسهولة، أما على الصعيد المهنيّ، تتسارع وتيرة عملك مع بداية شهر ديسمبر، وتتطلّب منك تنظيم مهامّك لتجنّب أيّ توتّر، أما صحّياً، حاجتك الملحّة إلى ترجمة أفكارك على أرض الواقع من دون القدرة على تحقيقها قد ترهق أعصابك في الأيّام القادمة.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يكون هذا الأسبوع صعباً بعض الشيء في فلك الحياة الزوجيّة: تمرّين بحالات عاطفيّة متقلّبة قد لا تتحكّمين بلغة التعبير عنها. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فيحالفك الحظّ في الحبّ بين الثلاثاء والخميس، أما على الصعيد المهنيّ، تملكين قدرة خارقة على إيجاد الحلول العمليّة في أوقات الطوارئ. صحّياً، لكوكب عطارد والشمس تأثيرٌ يعيد التوازن إلى طاقتك، إلّا أنّ همّتك على مستوى العضلات ضعيفة.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تعبّرين عن رغباتك، حتّى تلك الأكثر حميميّةً، لرفيق دربك، وذلك بلغة أثيريّة تقرّب المسافات بينكما وتثري علاقتكما الزوجيّة. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فلا شيءَ جديداً يلوّح في الأفق المنظور، أما على صعيد العمل، تعزّز النجوم الشراكات والمفاوضات، كمّا والانخراط في مجالات مهنيّة أو دراسيّة جديدة، أما على الصعيد الصحي تُنذِر حركة الكواكب براحة البال وهناء العيش اللذين يليان مرحلة إتمام الواجبات.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تعدك النجوم بأجواء تشبع رغباتك الرومانسيّة مع رفيق دربك، إنّما يتوجّب عليك احترام نمطه، الذي قد لا يتماشى في الكامل مع ديناميكيّتك العاطفيّة هذا الأسبوع، أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فيتآزر كوكبا بلوتو والزهرة ليهيّئا لك ظروفاً مؤاتية للتعارف، أما على الصعيد المهنيّ، تتفاقم عليك التفاصيل التي تحتاج منك إلى معالجة سريعة قد لا تتوافق مع مثاليّتك، أما على الصعيد الصحّي يهدّئ مجيء كوكب المشتري بعض الأمراض ويقوّي جهازك العصبيّ.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أيّاً كان وضعك العاطفيّ، تمهّد لك الظروف الخارجيّة أجواءً مناسبة لإعادة التوازن إلى حياتك الشخصيّة، إنّما ضمن ما هو متوفّر بين يديك في الوقت الراهن، بعيداً عن التغييرات الجذريّة فيها، أما على الصعيد المهنيّ، تقتحمين معترك العمل بشراسةٍ وشغف، بالتزامن مع دعم الفلك لمفاوضاتك، لا سيّما في مجال التجارة، وذلك ابتداءً من الخميس، أما على الصعيد الصحّي يبعث فيك كوكب المشتري المعنويّات العالية والنشاط المكثّف.

الحب والعلاقة العاطفية لكل برج بشكل منفصل

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، أيّاً كان وضعك العاطفيّ، تحرّكك حاجة ملحّة إلى جذب الآخر إليك، وعليه تعبّرين عن ذاتك بعفويّة ورومانسيّة، بفعل تأثيرات كوكب الحبّ الزهرة، أما على الصعيد المهنيّ، تكتسبين ثقة شركائك أو رؤسائك من دون جهد، خصوصاً وأنّ حسّك الإبداعيّ يلقى إعجاب الجميع من حولك؛ لكن احذري من تقديم المساعدات المجّانيّة واستغلال البعض لطاقاتك. صحّياً، تكون مناعتك ضعيفة ضدّ التغيّرات المناخيّة.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،سواء كنت مرتبطة أو بانتظار فارس أحلامك، يحلّق كوكب الحبّ الزهرة في فلك برجك، ناثراً الدفء وأجواء المصالَحة في الحياة الزوجيّة ومحفّزاً ولادة حبّ جديد إذا كنت تَصْبين إليه. على صعيد العمل، ما مِن شيء خارج عنك بإمكانه تسيير عملك هذا الأسبوع: أنت الآمرة والناهية في مضمارك؛ في المقابل، عليك توخّي الحذر في علاقتك بزملائك أو شركائك، أما على الصعيد الصحّي تتمتّعين بطاقة تحمّل عالية، من شأنها تحفيز ديناميكيّة أيضك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تنفتحين على رفيق دربك وتميلين إلى التواصل الصريح معه: لا تحاربي هذا الميل الذي ينفحه فيك كوكب الزهرة، كي لا تصاب علاقتكما بالمزيد من الكبت. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فتنصحك النجوم بالكشف عن مشاعرك كما هي للرجل المنشود، أما على الصعيد المهنيّ، رغم ضغوط العمل، يدفعك كوكب أورانوس في الاتّجاه الصحيح، فثقي بقدراتك الإبداعيّة للتفاوض في شراكات محتملة أو عمل جديد، أما على الصعيد الصحّي الأجواء احتفائيّة في فلك معنويّاتك، لكنْ حذارِ من الشهيّة المفرطة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،بداية أسبوع متقلّبة في حياتك الزوجيّة، حيث تحتاج بعض المسائل إلى المعالجة للمضيّ قدماً. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فقد تجذبين إليك أشخاصاً جريئين بطبيعتهم، من شأنهم إخراجك من مواقفك العاطفيّة الصارمة. على الصعيد المهنيّ، تنجحين في الإمساك بزمام عملك وتنظيمه، وتدفعك إلى ذلك رغبتك في التقدّم في مجالك، بفضل تأثيرات كوكب أورانوس على برجك، أما على الصعيد الصحّي، قد يؤدّي حماسك للحياة إلى الإفراط في الأكل وفي الحركة، وبالتالي إلى مشاكل في الكلى والأربطة العضليّة.