حظك اليوم مع الأبراج السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تنفعل حين يتعلق الأمر بمسائل ماليه...فمن الممكن تناقش عقد وقد يحاول احدهم إقناعك بما أنت لست مقتنع به لذلك دقق في التفاصيل والرسوم والمخالفات والفواتير .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،كن جاهز للقيام بزياره طارئه أو الإتصال بأحدهم قد تشارك بامتحان أو اختبار أو مؤتمر لا تهمل التفاصيل برر كلامك ووضحه جيداً .

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، قد تشكو من الوحدة والضعف والتراجع المعنوى وتستاء بسبب الأمور الضاغطة هناك تأخير ومماطلة وإلتباس لا تتذمر وأصبر فالفرج قريب أنصحك أن تحمى

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تقوى المعنويات وتستعيد حماستك تتاح لك فرصه جديده لإنجاز ما هو عالق يحصل تطور في قناعتك وخيارتك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، فترة ضاغطة و متطلبة تستلم عمل جديد أو تقع عليك مسئولية صعبة لا تشوه سمعتك ولا تكن مهمل لواجباتك من الضرورى إظهار تعاطف و إهتمام و رغبة في العمل .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تحتاج إلى جهه تساعدك لإنجاز عملك تجد قوة و حماسة ضمن المجموعة لا تبقى نفسك وحيداً فترة مناسبة لتعزيز الروابط على جميع أنواعها .

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تتحسن أوضاعك ولا تترك الهوه تكبر بينك وبين أي جهه أخرى إسعى إلى تلطيف الأجواء والتراجع عن بعض الخطوات تنشغل بملف أداء ضرورى وسع دائره تحركاتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تعيش فتره هادئه ومطمئنه تجد سهوله في معالجه الأمور وإقناع الاخرين بفكرتك ترود لمشروع و تبدأ علاقه مع جهه أجنبية أو ثقافية.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تجنب الخلاف والجدال لأن هناك قلق حول الوضع الصحى يتعلق بك أو بشريكك يناسبك البحث عن أسلوب جديد لمواجهة الأمر الواقع.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تعاني من أفكار سوداء قد تقع في ورطه نتيجه انفعالاتك تكيف مع الأجواء لا تعاند رئيك حاور وفاوض بهدوء قد تكون أصعب أيام الشهر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،حاول تصحيح الأجواء تساعدك الكواكب على تقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول فتره رومانسيه تعيش فتره إيجابيه جداً، استغلها صح .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تجدى اهتمام كبيراً للشأن العائلى او الشخصي لا تعاند ولا تجافي أحد، لطِف الأجواء تفادياً للأزمات.

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توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019 من كارمن شماس