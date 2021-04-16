حظك اليوم مع الأبراج السبت 17 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 17 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 17 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، لا تتوقع الكثير من بذل القليل من الجهد كن صبورًا و لا تتعامل مع الامور بعصبية مطلقة فقط عليك ان تعلم بأنك ستحصد ثمار جهودك في وقت قريب عاطفيا الشريك يؤمن لك جو مناسب للابداع لا تدع هذه الفترة من حياتك تضيع سدى.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،الفرص العظيمة لا تأتي إلى مرة أو مرتين في الحياة، أبق عيونك وآذانك مفتوحة على الشخص المناسب في الوقت المناسب؛ الكلمات الصحيحة ستعبّر عن نفسها. لا تكن متردد في طلب حقوقك مادمت قد أديت واجبك على اكمل وجه.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،إركب الموجة! أنت مليء بالعاطفة والرومانسية اليوم، لذا انطلق قدما، أنت مزاجي كثيراً اليوم ، فمرة هنا و مرة هناك ، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً، خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك و تطلعاتك، في العمل لديك طموحات تتجاوز قدراتك احيانا لا تتخذ خطوات جديدة اليوم .

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،انهض ودافع عن حقوقك لأنك تقوم بأكثر مما هو مطلوب منك.كل الأنظار موجهة إليك اليوم. عليك أن لا ترتبك و أن لا تحس بالرهبة، ولكن لا تتسرع الى اتهام الآخرين ان كنت لا تملك دليلاً واضحًا، عاطفيا لديك مشاكل ضمن اسرتك قد تؤدي الى حالة عصبية حادة.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، اعتمد على حدسك اليوم.و لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة، فرصة عمل مع شخص كنت تعرفه سابقا قادمة اليك هذه الفرصة قد تكون مفتاح المستقبل الذي كنت تبحث عنه، عاطفيًا انت شخص مميز في علاقاتك لديك روح المرح لذا فالجميع يحبك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،توقّع الفرص للرومانسية، قد يخفق القلب اليوم و يطرق الحب الباب، الجو مهيأ لعلاقات اجتماعية أو غرامية، صحيًا انت تشعر ببعض التحسن عليك ان تمارس رياضة المشي لأنها ستساعدك على الاسترخاء و رؤية الامور بوضوح اكبر .

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لا تفاجأ إذا كنت محاطاً من قبل المعجبين اليوم. هذا اليوم مناسب للأسرار، اليوم اللائق اللطيف الذي كنت تنتظره للتخطيط لمفاجأة لصديق أو لعمل إحسان سراً، على صعيد العمل تجد أن الأمور ستتوافق مع تنبؤاتك لذا بادر الى تطبيق خطتك اليوم .

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تروّى قليلاً، خفف من سرعتك. حاول أن تراجع خططك وأن تضع كل الأمور تحت سيطرتك، أنت في مزاج ملائم لعمل شاقّ جداً، لن تعرف الكسل. كن مطمئناً بأنّ جهودك لن تذهب سدى، وستقطف قريباً ثمار أعمالك الجليلة.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تعامل باستقامة اليوم، الخطط الكبيرة ستؤدّي إلى التقدّم الكبير. تعبر طريقاً طويلة بمساعدة صغيرة من أصدقائك، وهذا صحيح بشكل خاص اليوم. العيون تترصد كل تحركاتك لذا كن حذرا في العمل، عاطفيا هنالك بعض الغيوم الداكنة لا تقلق ستذهب قريباً.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يجد الناس فيك طاقة وسحر لا يقاوم اليوم. استغل إعجاب المحيطين بك و برهن وجهة نظرك، إنك مرح وحسّاس، و تملك الكثير من الطاقة الآسرة . لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، وأمعن النظر في كل التفاصيل.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أنت بحاجة لبعض التأمل و التفكر، لا تبخل على نفسك بالوقت اللازم لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لديك آمال كبيرة. جرب أن تجعل مخططاتك العظيمة تتكلل بالنجاح، عاطفياً انت شخص تبحث عن المزيد من الحب عليك ان تكتفي بما لديك و الا اضاعته ايضاً.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،عش لنفسك قليلاً، الآن ليس الوقت للانهماك، رحلة الى منطقة طبيعية ستكون حل لتوتر الاعصاب الذي تعيشه . أولئك الذين يعتبرونك معانداً نوعا ما هم في الحقيقة مفتونون في قرارة نفسهم بسحرك اللطيف. أنت دبلوماسي ولد الآن، لذا فاوض حتى تحصل على ما تريده بالضبط ، بينما تجعلهم مسرورين أيضاً.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 13 نيسان/أبريل 2021