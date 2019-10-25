حظك اليوم مع الأبراج السبت 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح. لكن، يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي. إذا لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل، إلا إنك سوف تتلقى دعمًا في الوقت المناسب بحيث يمكنك الاستمرار في عملك بهدوء. لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية. أما فيما يتعلق بالصحة، فيمكنك تحديد المسار المستقبلي بإيجابية.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، اليوم حجم المشكلات في تزايد كبير، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

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