حظك اليوم مع الأبراج السبت 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين، سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة عليك، تقبل تلك المبادرات والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذي ينتج عن ذلك، سوف تحرز تقدم غير متوقع وستخطو خطوة كبيرة بتجاه الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء، يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن دبلوماسيًا فيما يتعلق بالخلافات. هذا ينطبق على الأمور الشخصية. أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة، استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر، وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى، في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أنت قادر على الإندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك، بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور، أفصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،ستواجه تحديات وعراقيل صعبة قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة، الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،مع طاقتك وحماسك اللذين اكتشفتهما حديثًا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك.

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