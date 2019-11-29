حظك اليوم مع الأبراج السبت 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 30 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:
الحمل 21 آذار - 19 نيسان
عزيزي برج الحمل،تأكد من المعطيات قبل التوقيع على أى عقد أو مشروع أو معاملات ملحة لا تستعجل الأمور و كن صبوراً.
الثور 20 نيسان - 20 أيار
عزيزي برج الثور، فترة مناسبة للسفر والتعامل مع وجوة جديدة يجب توظيف الطاقات لتخطى العقبات تقوى الحظوظ ترغب في اختبار مغامرة جديدة و تفرح لتقدم جهودك.
الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران
عزيزي برج الجوزاء،تشعر بالتعب لكثرة الواجبات يتحدث القمر عن أعباء و واجبات كثيرة انتبه إلى وضعك الصحي وراعى عملك.
السرطان 21 حزيران - 22 تموز
عزيزي برج السرطان، فترة مناسبة للارتباط تكيف مع الضغوط تظهر معاكسة من خصم أو جهه نافذة لا تختلق المشاكل.
الأسد 23 تموز - 22 آب
عزيزي برج الأسد، هدأ من روعك وتصرف بسلام بدون متاعب إضافيه واستعد لبداية جديدة تعيش أيضاً لحظات مهمة.
العذراء 23 آب - 22 أيلول
عزيزي برج العذراء،تعيش فترة إيجابية جداً يطمئن بالك إلى جانب الأهل والأصدقاء وتلبى دعوة وتفرح بحدث لا تبقى وحيداً و أخرج مع الأصدقاء للترفية عن نفسك.
الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول
عزيزي برج الميزان،حاول تركيز جهودك على الوضع المالى لأن القمر في بيت المال وظف أموالك بشكل حكيم قد تحصل على الربح.
العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
عزيزي برج العقرب،أنت سيد الموقف قد تسمع جواب يعجبك لا تبالغ بالمصروفات باستطاعتك التحاور والتشاور فكن مرن ولا تتردد في إبداء التفاهم مع الآخرين.
القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
عزيزي برج القوس، ابتعد عن الأضواء و الأماكن الصاخبة تعانى من الرقود و المرافحه في المكان لا تجازف بصحتك.
الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
عزيزي برج الجدي،تظهر فرصة جيدة للانتقال إلى مرحلة جديدة فترة نشطة جداً وحاوية على مختلف الأصعدة استغل الفرص لتحقيق الأهداف.
الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط
عزيزي برج الدلو،باستطاعتك إنجاز جميع واجباتك بنجاح تتعرض لإهانة أو تسمع ملاحظة تسير استيائك لا تكن عنيد بل أصغ جيداً إلى آراء الآخرين.
الحوت 19 شباط – 20 آذار
عزيزي برج الحوت،تبحث عن حلول إستراتيجية قد تستدعى للعمل ضمن فريق أو قد تهتم للانضمام إلى مجموعة ركز جهودك ولا تترك الفرصة.
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