حظك اليوم مع الأبراج السبت 6 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 6 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 6 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يوم ليس كما تتمنى، فهو من أكثر الأيام صعوبة لهذا الشهر، وبخاصة على الصعيد الصحي، الذي قد تعاني منه في فترة ما بعد الظهر، وبخاصة على المعدة والرجلين، في فترة المساء تتحاشى أن ترى من تحب أو أصدقاءك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم ليس جيداً، فأنت تخرج عصبيتك وتتفشش بكل شخص حولك، فأنت لا تشعر بالراحة من الداخل وليس هناك سبب معين، قد تصيبك الكآبة والملل في فترة ما بعد الظهر وترفض دعوات عدة من أصدقائك والمقربين منك للخروج في المساء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،شخصيتك لا تطاق اليوم، فأنت متمسك بآرائك، مع أنها خطأ وتجادل كثيراً ما يجعلك تضغط على الأعصاب، وبخاصة على زملائك في العمل، نظرتك إلى الحياة مختلفة وبها بعض الاكتئاب والتشاؤم.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، المفاجآت قد تلقي بظلالها عليك في هذا اليوم، وقد تضطر إلى تغيير العديد من مخططاتك، فالأمور تطرأ بشكل مفاجئ أمامك، حاول أيضاً الاعتناء بصحتك أكثر، وبخاصة على الجهاز التنفسي.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أنت لا تستطيع الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، النشاط يدب بك ويجعلك تقوم بكل أعمالك المتأخرة، لا تجعل عصبيتك تخرج في كل دقيقة في فترة ما بعد الظهر، وتأنّ في كل شيء تفعله أو تنتظره.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم هادئ جداً وقد تفضل البقاء نائما على أن تذهب للعمل لما تشعر به من تعب وأيضا لعدم رغبتك بالقيام بأي شيء، في فترة ما بعد الظهر تبدأ الأوضاع بالتحرك وقد ترغم على عمل زيارة ليس في ودك القيام بها.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تلاحظ الفرق جليا في هذا اليوم يا صديقي، فمعنوياتك مرتفعة وابتسامتك عريضة، لكن احذر من صراحتك وسخريتك في فترة الظهيرة بأن تجعل أحد المقربين منك يأخذ موقفاً، في فترة المساء لديك العديد من المخططات لتنفيذها مع أصدقائك، وقد تتلقى دعوة للخروج مع صديق قديم جداً تفرح بها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يوم من الأيام الجيدة والممتازة لديك، فالحظ يقف إلى جانبك ويدعمك بكل حركة تقوم بها. فترة الظهيرة جيدة لفعل بعض المبادرات والمضي بمعاملاتك الحكومية أو الشخصية. في فترة ما بعد الظهر حاول تصحيح الأمور مع عائلتك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لا تجعل الآخرين يضغطون عليك بأسئلتهم واستفساراتهم، وبخاصة المقربين منك، وكن قوياً بآرائك ومواقفك، قد تكون هذه النصيحة لهذا اليوم الذي قد يخلو من الأحداث المهمة وهذا يروق لك لأخذ بعض الراحة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يوم ممتاز لأصدقائنا من برج الجدي الذين يشعرون بقوة كبيرة ونشاط لافت للنظر، تبدأ يومك بنشاط وتفضل إنهاء أعمالك المتراكمة، لديك الكثير من الالتزامات العائلية لتقوم بها في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،حركتك كثيرة اليوم، فاهدأ ولا تربك الدنيا من حولك، يفضل أن تعرف ماذا تعمل وأن لا تسمح لكثرة الأحداث بجعلك تخطئ، أما في ساعات ما بعد الظهر فلديك العديد من الأمور لتفعلها واستغلال الشعبية التي لديك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت كالحجر في هذا اليوم، فأحاسيسك وعواطفك ملغاة تماما، وقد يكون ذلك من موقف حدث معك ليلة أمس أو اليوم صباحا، الأعمال تضغط عليك وقد تأتيك بعض الأخبار التي قد لا تحبذها في فترة الظهيرة.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 4 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 3 شباط/ فبراير 2021

