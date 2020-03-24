حظك اليوم مع الأربعاء 25 مارس/آذار 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 25 مارس/آذار 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 25 مارس/آذار 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تواجهك اليوم أفكار جديدة، وسوف تنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة. يمكنك الاعتماد على دعم زملائك في حالة نجاحك. كذلك يجب أن تُظْهِر بعض الصراحة في علاقتك. الأفكار غير العادية التي تراود شريكك قد تؤدي إلى فتح مسارات جديدة؛ كاشفة لجانب جديد تمامًا من ذاتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،هدوءك وثقتك يمنحاك مصدرًا طبيعيًا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك. تستطيع الانغماس في الحياة بدون تردد.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تتأرجح اليوم بين الحماس والنشاط المفعم وبين فتور العزيمة والإحباط أكثر من المعتاد. حاول تذكر الماضي، فسوف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جدًا، لن يكون له أهمية تمامًا عن قريب، ويساعدك هذا أيضًا في تقدير الأمور والصعوبات نسبيًا.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

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