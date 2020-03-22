حظك اليوم مع الإثنين 23 مارس/آذار 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 23 مارس/آذار 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 23 مارس/آذار 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة.

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السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضًا سوء التفاهم بين الزملاء، الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة للآخرين. أنظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، في الوقت الحالي، أنت تخفض رأسك في يأس، وصحتك ليست في أحسن أحوالها، أثبت في مكانك اليوم، فالأوقات الجيدة قادمة. في الوقت الحالي، حاول أن تذكر نفسك بالذكريات السعيدة وعندئذ سترى أن حتى هذه المرحلة السيئة سوف تمضي وسوف تشعر بشيء من التفاؤل.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق، خاصة في العمل.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تستطيع أخذ نفس عميق والاسترخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر في نتائج المجهود الذي قمت به، استغل هذه المرحلة لتحسين حالتك الصحية. سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقي عقدًا جديدًا من الحياة والذي سيكون في غاية الأهمية.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك، إذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الجمعاث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

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