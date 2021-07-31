حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 1 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 1 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 1 أغسطس/ آب 2021:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح الأمور.

حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: عليك التنبه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلباً في أوضاعك العاطفية.

ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح الأمور. عليك التنبه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلباً في أوضاعك العاطفية. حظ برج الحمل اليوم صحياً: هل تشعر أنك لست على ما يرام بسبب حالات الطلقس المتقلبة؟ لا تنس أيضا التوتر العاطفي الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية.

هل تشعر أنك لست على ما يرام بسبب حالات الطلقس المتقلبة؟ لا تنس أيضا التوتر العاطفي الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية. برج الحمل الرجل اليوم: تبحث عن استقرار لا بدّ منه في هذا اليوم، كذلك تفتش عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك، مغامرًا ومستبدًّا بآرائك.

تبحث عن استقرار لا بدّ منه في هذا اليوم، كذلك تفتش عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك، مغامرًا ومستبدًّا بآرائك. برج الحمل المرأة اليوم: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، فقد تكون بعض النيات الخفية تضمر عكس ما تعلن. الفلك يمنحك راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع وتتقرب أكثر من الشريك.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك.

حظك اليوم برج الثور عاطفياً: تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذى تمر به، انتبه الى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه.

قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك. تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذى تمر به، انتبه الى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه. حظ برج الثور اليوم صحياً: ستستغرق وقتاً طويلاً حتى تتعافى من عاصفة التوتر.

ستستغرق وقتاً طويلاً حتى تتعافى من عاصفة التوتر. برج الثور الرجل اليوم:تكون الانظار مشدودة اليك ولا بد من ان تترك أثراً جميلاً اينما حللت. تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار او حسم مسألة معينة.

برج الثور المرأة اليوم: تتلقى جواباً يشفي غليلك نظراً إلى ايجابية هذا اليوم المناسب للتحرك المهني واللقاءات العاطفية.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.

الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك. برج الجوزاء اليوم عاطفياً :لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو المصالحة.

:لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو المصالحة. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تهتم ببعض الأنشطةً الاجتماعية معظم أيام الأسبوع، وبالتحديد اليوم.

تهتم ببعض الأنشطةً الاجتماعية معظم أيام الأسبوع، وبالتحديد اليوم. برج الجوزاء الرجل اليوم: لقاء مهم وحارّ مع شخص يجذبك، فتعيش قصة مميزة، ويتحدث اليوم عن تغييرات أو عن حدث مهم يطرأ في حياتك.

لقاء مهم وحارّ مع شخص يجذبك، فتعيش قصة مميزة، ويتحدث اليوم عن تغييرات أو عن حدث مهم يطرأ في حياتك. برج الجوزاء المرأة اليوم:لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهداً إلى أن تعوض ما فات، فالوقت متاح أمامك.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.

تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين.

تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين. حظ برج السرطان اليوم صحياً: تسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة ويكون الحظ حليفك وتنفرج الهموم.

تسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة ويكون الحظ حليفك وتنفرج الهموم. برج السرطان الرجل اليوم: عليك ان تخرج من حالة القلق على المستقبل، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة. سرعات دقات القلب لها عبارات محدّدة، ويبدو أن هذا الشعور سيكون متبادلاً مع الشريك.

عليك ان تخرج من حالة القلق على المستقبل، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة. سرعات دقات القلب لها عبارات محدّدة، ويبدو أن هذا الشعور سيكون متبادلاً مع الشريك. برج السرطان المرأة اليوم:

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :لا أنصحك اليوم بالمغامرة وكن حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء.

:لا أنصحك اليوم بالمغامرة وكن حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيه بطريقة سلبية.

: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيه بطريقة سلبية. حظ برج الأسد اليوم صحياً: تتبدل وتتغير بعض الأمور اليوم بشكل غير متوقع على الإطلاق

تتبدل وتتغير بعض الأمور اليوم بشكل غير متوقع على الإطلاق برج الأسد الرجل اليوم: تسجّل هذا اليوم حدثاً سعيداً ويعلن عن حب ولقاءات وغرام مفاجىء او تطوير لعلاقة ناشئة وامتيازات كثيرة وفرص لعقد صداقات جديدة، ولتغيير في حياتك يأخذك نحو مستقبل آخر.

تسجّل هذا اليوم حدثاً سعيداً ويعلن عن حب ولقاءات وغرام مفاجىء او تطوير لعلاقة ناشئة وامتيازات كثيرة وفرص لعقد صداقات جديدة، ولتغيير في حياتك يأخذك نحو مستقبل آخر. برج الأسد المرأة اليوم:أنت بحاجة إلى التغيير في كل مجالات حياتك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء.

من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء. برج العذراء اليوم عاطفياً: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس.

صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس. حظ برج العذراء اليوم صحياً: تواجهك عدة تحديات ومصاعب، لذا عليك أن تكون مستعدا للتغلب عليها.

تواجهك عدة تحديات ومصاعب، لذا عليك أن تكون مستعدا للتغلب عليها. برج العذراء الرجل اليوم: ترقّب وانتظار يكون عنوان هذا اليوم. توقّع تأجيلاً لمسألة مهمة. شارك في المؤتمرات أو ورش العمل لتدعم كفاءتك وتثقف نفسك.

ترقّب وانتظار يكون عنوان هذا اليوم. توقّع تأجيلاً لمسألة مهمة. شارك في المؤتمرات أو ورش العمل لتدعم كفاءتك وتثقف نفسك. برج العذراء المرأة اليوم: لا تقف متفرّجاً على قطار المعرفة يمرّ أمامك مرور الكرام. تجنّب المبادرة وسيطر على انفعالاتك. راع ظروفك الصحّية أيضاً لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يشير هذا اليوم الى عملية ترويجية ناجحة وإلى عروض مهمة تتلقاها، قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير.

يشير هذا اليوم الى عملية ترويجية ناجحة وإلى عروض مهمة تتلقاها، قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

تختار الوقت المناسب لتعبر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما. حظ برج الميزان اليوم صحياً: تتأكد اليوم أن أسلوبك في التعامل مع الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى سلسلة من ردات الفعل الانفعالية التي لن توصلك إلى غاياتك، بل إنه يزيد أمورك تعقيداً.

تتأكد اليوم أن أسلوبك في التعامل مع الآخرين وخاصة مع المقربين منك ليس سوى سلسلة من ردات الفعل الانفعالية التي لن توصلك إلى غاياتك، بل إنه يزيد أمورك تعقيداً. برج الميزان الرجل اليوم: يمكنك الاستفادة من المزاج العام في العمل، وخصوصاً أن ما حققته قبل فترة كان له مردود إيجابي حول إمكاناتك.

يمكنك الاستفادة من المزاج العام في العمل، وخصوصاً أن ما حققته قبل فترة كان له مردود إيجابي حول إمكاناتك. برج الميزان المرأة اليوم:هناك من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً.

الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه.

يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه. حظ برج العقرب اليوم صحياً: ،قد يكون من الصعب على من حولك أن يصغوا إليك هذه الفترة، بل قد يكرهون الاستماع إلى أفكارك أو وجهات نظرك.

،قد يكون من الصعب على من حولك أن يصغوا إليك هذه الفترة، بل قد يكرهون الاستماع إلى أفكارك أو وجهات نظرك. برج العقرب الرجل اليوم: إبتعد عن الاضواء. قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما. تأكّد أن الحلول تأتي قريباً ولا تستعجل شيئاً.

إبتعد عن الاضواء. قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما. تأكّد أن الحلول تأتي قريباً ولا تستعجل شيئاً. برج العقرب المرأة اليوم: حاذر العمليات التجارية أو حسم الامور. كن حريصاً على كل نواحي حياتك. أترك الامور تتطور طبيعياً وأعطها الوقت الكافي. تؤدي علاقاتك العائلية دوراً في خياراتك.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.

أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: ينتقل فينوس الى البيت التاسع ليبشّرك بيوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة.

ينتقل فينوس الى البيت التاسع ليبشّرك بيوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة. حظك اليوم برج القوس صحياً: عليك أن تغير خططك وأن تفكر قبل أن تتحدث مع أي شخص.

برج القوس الرجل اليوم: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم. إلاّ أنَك بالإجمال

لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم. إلاّ أنَك بالإجمال برج القوس المرأة اليوم: تسيطر على الموقف وتتّخذ القرار الحكيم والمستقلّ عن أي ضغوط، معتمداً نظاماً خاصاً بك ومتابعاً جهوداً تراها مناسبة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: ينتقل فينوس الى البيت الثامن في اواخر الشهر، ليتحدث عن شراكة أو علاقة المال بالحياة العاطفية، انتبه من بعض الفضائح.

ينتقل فينوس الى البيت الثامن في اواخر الشهر، ليتحدث عن شراكة أو علاقة المال بالحياة العاطفية، انتبه من بعض الفضائح. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً.

التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً. حظ برج الجدي اليوم صحياً: ،اليوم مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور.

،اليوم مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. برج الجدي الرجل اليوم: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظراذا كنت مختلفاً مع الحبيب. وقد تسعد بلقاء الأحبّة.

تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظراذا كنت مختلفاً مع الحبيب. وقد تسعد بلقاء الأحبّة. برج الجدي المرأة اليوم:قد تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعداً.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: قد لا يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، وقد تواجه بعض المتاعب والخلافات البسيطة.

حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تصطدم ببعض الأسباب التي تجعلك محبطاً وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعداً.

قد لا يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، وقد تواجه بعض المتاعب والخلافات البسيطة. تصطدم ببعض الأسباب التي تجعلك محبطاً وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعداً. حظ برج الدلو اليوم صحياً: ستنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية. سينتج عن نظرتك المختلفة للأمور الكثير من الفوائد.

ستنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية. سينتج عن نظرتك المختلفة للأمور الكثير من الفوائد. برج الدلو الرجل اليوم: تشكّك في بعض النيات وتدقّق في بعض التفاصيل، وخصوصاً إذا كنت تفاوض من أجل عقد مهم.

تشكّك في بعض النيات وتدقّق في بعض التفاصيل، وخصوصاً إذا كنت تفاوض من أجل عقد مهم. برج الدلو المرأة اليوم:قد تعود إلى مشروع بعد طول غياب، أو إلى مكان بعد انفصال وقطيعة. لا تخف، فأنت في موقع قوّة خاصة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :ان فينوس المنتقل الى البيت السادس اي الى الاسد يركّز على الشؤون المالية، ويجعلك مزاجيًا قليلاً ومتقلّباً وربما تنكبّ على دراسة مشروع مهم لكن حاذر من جرح المقرّبين.

حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك.

:ان فينوس المنتقل الى البيت السادس اي الى الاسد يركّز على الشؤون المالية، ويجعلك مزاجيًا قليلاً ومتقلّباً وربما تنكبّ على دراسة مشروع مهم لكن حاذر من جرح المقرّبين. تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك. حظ برج الحوت اليوم صحياً: اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرا للخلف.

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرا للخلف. برج الحوت الرجل اليوم: قد يحاول بعضهم تشويه صورتك لغايات معروفة، لكن مهمّته لن تعرف النجاح بسبب رصيدك الكبير من النجاح.

قد يحاول بعضهم تشويه صورتك لغايات معروفة، لكن مهمّته لن تعرف النجاح بسبب رصيدك الكبير من النجاح. برج الحوت المرأة اليوم:لا تترك أصحاب الأفكار السود يتسللون الى علاقتك مع الشريك، فذلك سيعقّد الأمور فتصبح المعالجات مستحيلة.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021