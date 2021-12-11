اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: قد تصبح المسائل المادية يا عزيزي برج الحمل من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي

قد تصبح المسائل المادية يا عزيزي برج الحمل من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: فينوس في برج الدلو والقمر في برجك يعني هناك تغيير سيحصل في حياتك العاطفية وتتخلص من بعض الضغوط

فينوس في برج الدلو والقمر في برجك يعني هناك تغيير سيحصل في حياتك العاطفية وتتخلص من بعض الضغوط حظ برج الحمل اليوم صحياً: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيراً، وخصوصاً للياقة.

لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيراً، وخصوصاً للياقة. برج الحمل الرجل اليوم: تخوض تجربة مميزة في الفترة المقبلة، تتحمل بعض الضغوطات الا ان دبلوماسيتك المعهودة تمكنك من الوصول إلى كل ما تريده، تواجه المشاكل بعزم وإصرار وتتمكن من الوصول لما تحلم به

تخوض تجربة مميزة في الفترة المقبلة، تتحمل بعض الضغوطات الا ان دبلوماسيتك المعهودة تمكنك من الوصول إلى كل ما تريده، تواجه المشاكل بعزم وإصرار وتتمكن من الوصول لما تحلم به برج الحمل المرأة اليوم: يوم مليء بالتحولات المصيرية في حياتك وخاصة العملية، قد تعيش تجربة مختلفة وجديدة عليك في الصعيد العملي، انتبه لعلاقتك ببعض الأشخاص وحاول ان لا تخسرهم بسبب تصرفاتك النرجسية

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء

:إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء حظك اليوم برج الثور عاطفياً :ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية

:ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية حظ برج الثور اليوم صحياً: سرعة دقات القلب لها عيارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك

سرعة دقات القلب لها عيارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك برج الثور الرجل اليوم: انتبه في الفترة المقبلة فهناك من يحاول ان يشوه صورتك في العمل، يوم مليء بالأحداث، انتبه للتفاصيل وحاول ان لا تتسرع بخصوص امل حول مسارك المهني، قد تواجه فراق أو خلاف

انتبه في الفترة المقبلة فهناك من يحاول ان يشوه صورتك في العمل، يوم مليء بالأحداث، انتبه للتفاصيل وحاول ان لا تتسرع بخصوص امل حول مسارك المهني، قد تواجه فراق أو خلاف برج الثور المرأة اليوم: تتحسن أمورك المهنية وبالتالي العملية، قد يعرض عليك منصب جديد أو تترقى في العمل، بشكل عام الأمور جيدة في المجمل، على الصعيد العاطفي الامور افضل وقد تلتقي الشريك المناسب في حال كنت اعزبًا

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يدخل كوكب مارس برج الدلو ويهبك حيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدسد والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبير

يدخل كوكب مارس برج الدلو ويهبك حيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدسد والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبير برج الجوزاء اليوم عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما

مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

:إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة برج الجوزاء الرجل اليوم: لا تشعر بالراحة اليوم، كما أنك تشعر بضغوط نفسية كبيرة، ترفض الخروج مع الأصدقاء بالرغم من العروض الكبيرة التي تتلقاها منهم، لديك رغبة في الانعزال والبقاء في المنزل

لا تشعر بالراحة اليوم، كما أنك تشعر بضغوط نفسية كبيرة، ترفض الخروج مع الأصدقاء بالرغم من العروض الكبيرة التي تتلقاها منهم، لديك رغبة في الانعزال والبقاء في المنزل برج الجوزاء المرأة اليوم:عليك التركيز في المشروع الذي بدأت به بعد فترة من التخطيط، قد تشعر بالمنافسة الشديدة إلا أنك قادر على تجاوز الصعوبات، يجب عليك ان تبقى قريب من الاسرة فهم بحاجة لك في هذه الفترة

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع

:قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :قد تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم

:قد تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم حظ برج السرطان اليوم صحياً :بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة

:بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة برج السرطان الرجل اليوم : انقلاب كبير على حياتك في الفترة المقبلة، تشهد العديد من الأحداث ما بين الجيدة والصادمة، تزدهر امورك المادية بشكل واضح، مشروع سفر يلوح بالأفق.

: انقلاب كبير على حياتك في الفترة المقبلة، تشهد العديد من الأحداث ما بين الجيدة والصادمة، تزدهر امورك المادية بشكل واضح، مشروع سفر يلوح بالأفق. برج السرطان المرأة اليوم:تشهد الفترة المقبلة مشروع بيع سواء ارض او شقه، كما تشهد الفترة المقبلة مشروع ارتباط أو سفر، تشعر بالارتباك لكثرة الأحداث من حولك، لكن الامور ستصبح افضل في النهاية

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني

: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل

: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل حظ برج الأسد اليوم صحياً: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك

خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك برج الأسد الرجل اليوم: هناك حالة من التوتر تشهدها الأجواء الحالية، يجب أن تتخلى عن عنادك في هذه الفترة، كن منطقيا في التفكير ببعض الأمور الخاصة بالعمل، استمع لنصائح من حولك ليس كل ما تفكر به صحيح

هناك حالة من التوتر تشهدها الأجواء الحالية، يجب أن تتخلى عن عنادك في هذه الفترة، كن منطقيا في التفكير ببعض الأمور الخاصة بالعمل، استمع لنصائح من حولك ليس كل ما تفكر به صحيح برج الأسد المرأة اليوم: لا تنخدع ببعض الوعود الخاصة بالعمل، ليس كل ما يلع ذهبًا، قد تغريك بعض التفاصيل لكن انتبه الكلام سهل والواقع اصعب، امورك العاطفية غير جيدة يجب عليك التحدث مع الشريك

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً : يا عزيزي برج العذراءتصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة

: يا عزيزي برج العذراءتصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة برج العذراء اليوم عاطفياً :تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح

:تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح برج العذراء اليوم صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية

لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية برج العذراء الرجل اليوم : يجب عليك الالتزام بالمواعيد في المهام الموكلة إليك، كما يجب عليك ترتيب امورك العملية حتى لا تقع بالخطأ في العمل، الأيام القادمة يخف بها الضغط بشكل واضح وتصبح الامور افضل

: يجب عليك الالتزام بالمواعيد في المهام الموكلة إليك، كما يجب عليك ترتيب امورك العملية حتى لا تقع بالخطأ في العمل، الأيام القادمة يخف بها الضغط بشكل واضح وتصبح الامور افضل برج العذراء المرأة اليوم: تتمتع هذه الفترة بأفكار مذهلة، قد تتلقى دعوة للمشاركة بسفر او جولة تساعدك على التعرف إلى أصدقاء جدد، العلاقة بشريك تشهد بعض المشاكل انتبه لتصرفاتك معه

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثراً في مراكز القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك

لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثراً في مراكز القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات

: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات حظ برج الميزان اليوم صحياً : بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة

: بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة برج الميزان الرجل اليوم: يوم مهم عليك استثمار جميع الفرص في هذا اليوم، تطورات كثيرة في مجال العمل قد يشهد اليوم خلاف بينك وبين احد زملائك في العمل، انتبه لتصرفاتك، علاقتك بالشريك تشهد بعض التوتر

يوم مهم عليك استثمار جميع الفرص في هذا اليوم، تطورات كثيرة في مجال العمل قد يشهد اليوم خلاف بينك وبين احد زملائك في العمل، انتبه لتصرفاتك، علاقتك بالشريك تشهد بعض التوتر برج الميزان المرأة اليوم: هناك الكثير من الأحداث يشهدها اليوم، تهدأ الأجواء في المحيط العملي، تحقق الكثير من الانجازات التي تشعرك بالثقة بنفسك، تصرفاتك مع الشريك قد تشعل خلاف بينكما بسبب غيرتك الزائدة عن الحد

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :مركور المتناغم مع نبتون يتحدث عن أحلام تتحقق أو عن بعض الأجواء الحالمة التي قد تعيشها اليوم

:مركور المتناغم مع نبتون يتحدث عن أحلام تتحقق أو عن بعض الأجواء الحالمة التي قد تعيشها اليوم حظك اليوم برج العقرب عاطفياً :يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية

:يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية حظ برج العقرب اليوم صحياً: تخرج من وعكة قوياً وسليماً ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة

تخرج من وعكة قوياً وسليماً ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة برج العقرب الرجل اليوم : يشهد اليوم بعض التقلبات على كافة الأصعدة يوم مصيري يجب عليك اتخاذ قرارت حاسمة جدًا فيه، انت شخص ذكي وقادر على تجاوز جميع المشاكل، الامور ستصبح افضل في العمل وحياتك بشكل خاص

: يشهد اليوم بعض التقلبات على كافة الأصعدة يوم مصيري يجب عليك اتخاذ قرارت حاسمة جدًا فيه، انت شخص ذكي وقادر على تجاوز جميع المشاكل، الامور ستصبح افضل في العمل وحياتك بشكل خاص برج العقرب المرأة اليوم :يوم هادئ بامتياز، تحقق تقدم ملحوظ في العمل تصل إلى ما تطمح إليه، تشعر بالاطمئنان حول أحد أفراد عائلتك بعد تحسن صحته إثر وعكة صحية ألمت به مؤخرًا، استمع لنصيحة صديقك المقرب ولا تهمل اي نصائح

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية

لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية حظك اليوم برج القوس عاطفياً: فينوس في برج الدلو يولد طاقة جيدة وتواطؤاً مع الحبيب ابتداء من اليوم، وتتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به

فينوس في برج الدلو يولد طاقة جيدة وتواطؤاً مع الحبيب ابتداء من اليوم، وتتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به حظ برج القوس اليوم صحياً : انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية

: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية برج القوس الرجل اليوم :يوم مريح والامور مطمئنة في العمل، تنجز اليوم الكثير من المهام التي كانت مؤجلة، تنتهي اليوم بعض الاضطرابات التي عايشتها في الفترة الماضي من يبحث عن الحب من مواليد برج الاسد سيجده الفترة المقبلة

:يوم مريح والامور مطمئنة في العمل، تنجز اليوم الكثير من المهام التي كانت مؤجلة، تنتهي اليوم بعض الاضطرابات التي عايشتها في الفترة الماضي من يبحث عن الحب من مواليد برج الاسد سيجده الفترة المقبلة برج القوس المرأة اليوم:تلتقي بعض الأصدقاء وتشعر بالراحة الكبيرة للخروج معهم، لا تتردد بإبداء رأيك في بعض الأمور في العمل، يجب ان توضح موقفك، قد تدفع مبلغ مالي على شراء شيء حلمت به كثيرًا سابقًا

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :كن حذراً في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصاً من قبل أشخاص دخلوا أخيراً على خط حياتك المهنية

:كن حذراً في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصاً من قبل أشخاص دخلوا أخيراً على خط حياتك المهنية حظك اليوم برج الجدي عاطفياً :لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل

:لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل حظ برج الجدي اليوم صحياً: يا عزيزي برج الجدي إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه

يا عزيزي برج الجدي إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه برج الجدي الرجل اليوم :تواجه اليوم بعض المشكلات التي تجعلك في حالة مزاجية غير جيدة، لا تتصرف باندفاع فيما يخص بعض المشاكل يجب عليك ان تكون هادئا في مواجهة بعض الأصدقاء، العائلة بحاجة لوجودك إلى جانبهم

:تواجه اليوم بعض المشكلات التي تجعلك في حالة مزاجية غير جيدة، لا تتصرف باندفاع فيما يخص بعض المشاكل يجب عليك ان تكون هادئا في مواجهة بعض الأصدقاء، العائلة بحاجة لوجودك إلى جانبهم برج الجدي المرأة اليوم: يوم مميز على كافة الاصعدة، تعقد اتفاق مع أحد الأشخاص يثمر عن نتائج جيدة، انتبه لصحتك في الفترة المقبلة ولا تهمل بعض الاشارات، الامور في العمل جيدة جدًا

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً :تبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تستعد باستقرار الأجواء الواعدة

:تبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تستعد باستقرار الأجواء الواعدة حظك اليوم برج الدلوعاطفياً :تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط

:تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل

لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل برج الدلو الرجل اليوم: خفف من السلبية التي تشعر بها في الفترة الاخيرة، استمع لنصائح من حولك، حاول ان تنتبه لمستقبلك اكثر ولا تعاند تخوض الكثير من النقاشات الطويلة في هذه الفترة، لا تتسرع في اتخاذ أي قرار

خفف من السلبية التي تشعر بها في الفترة الاخيرة، استمع لنصائح من حولك، حاول ان تنتبه لمستقبلك اكثر ولا تعاند تخوض الكثير من النقاشات الطويلة في هذه الفترة، لا تتسرع في اتخاذ أي قرار برج الدلو المرأة اليوم:يوم مختلف عن الأيام الماضية تخرج اليوم من حالة الروتين التي عشتها في الأيام الماضية، هناك بعض العراقيل التي تواجهك في الفترة المقبلة لكنك تتمكن من حلها بشكل مميز، علاقتك مع الشريك تشهد بعض المشاكل

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :كن هادئاً وصحّح الأوضاع، لا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً

:كن هادئاً وصحّح الأوضاع، لا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً حظك اليوم برج الحوت عاطفياً : يا عزيزي برج الحوت بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياً، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء

: يا عزيزي برج الحوت بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياً، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء حظ برج الحوت اليوم صحياً :أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها

:أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها برج الحوت الرجل اليوم : تتخلص اليوم من بعض الأعباء التي كانت تشعرك بالتوتر، تفكر في اخذ اجازة من اجل الاسترخاء خاصة بعد فترة من القلق والتوتر والضغوطات الكبيرة التي واجهتها في العمل

: تتخلص اليوم من بعض الأعباء التي كانت تشعرك بالتوتر، تفكر في اخذ اجازة من اجل الاسترخاء خاصة بعد فترة من القلق والتوتر والضغوطات الكبيرة التي واجهتها في العمل برج الحوت المرأة اليوم: تجني في هذا الفترة ثمار صبرك وعملك على الصعيد المهني، تحصل على مكافأة مالية أو منصب جديد في العمل فيما يحصل بعض مواليد برج الحوت على فرصة جديدة في العمل، لقاء رومانسية يجمعك بالشريك هذا اليوم

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021