حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 2 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 2 يوليو / تموز2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 2 يوليو / تموز2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة
حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون
- برج الحمل الرجل اليوم:
تبدو في حالة نفسية ممتازة، كما أن حيويتك تكون بلا حدود، فتحرز الانجازات وتتلقى المساعدة في الوقت المطلوب ومعلومات عبر بعض الاتصالات والمعارف.
- برج الحمل المرأة اليوم: احتمال زواج سعيد إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقاً لما خططت له
حظك اليوم برج الثور عاطفياً:خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لكما للقيام بخطوة انتظرتماها طويلاً
- حظ برج الثور اليوم صحياً:تجنب قدر الإمكان المقالي والدسم ولا سيما في فصل الصيف
- برج الثور الرجل اليوم:قد تولد علاقة صداقة جديدة يخشى ألا تدوم طويلاً بسبب سوء مزاجك وحدة طباعك، مع أنّ الطرف الآخر يجد فيك كل مقومات الشخص الصالح ليكون صديقاً او رفيقاً. هدئ من روعك قليلاً.
- برج الثور المرأة اليوم: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً:قد يشعل هذا اليوم حرباً أو نزاعاً أو يتسبّب بمشاكل عامة تطالك في مجال عملك وتدفع أرباب العمل إلى اتخاذ قرار مزعج بحقك
برج الجوزاء اليوم عاطفياً:حذار العناد وتجنّب الميل الى الهدم، قد تقاوم تغييراً لا بدّ منه وتخشى على استقرارك العاطفي
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:تبذل طاقة كبيرة في العمل وفي المنزل، فتصاب بالإرهاق وتشعر بألم شديد
- برج الجوزاء الرجل اليوم:لا تتورط في تصاريح مؤذية. حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع إلى آراء الآخرين، وجادلهم بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة. إذا أردت المحافظة على سمعتك الطيبة ما عليك إلا النزول من عليائك.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات
حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل، لكن لا بد من اللين أحياناً
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: إذا قررت السير مسافات طويلة وصعوداً فكن مستعداً لمواجهة التعب
- برج السرطان الرجل اليوم:يوم من الراحة النفسية والعملية، فاحزم امرك وانطلق إلى إحدى المناطق الجبلية برفقة الحبيب، وعش معه أجمل اللحظات بعيداً عن هموم العمل ومشكلاته.
- برج السرطان المرأة اليوم: بانتظارك ما يسر خاطرك ويفرح قلبك. قد تتلقى دعوة إلى حضور فرح أحد الأشخاص الاعزاء على قلبك.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:تسير الأمور على نحو جيّد، وتمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع
حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال لئلا يطمع في أخذ المزيد منك
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة
- برج الأسد الرجل اليوم:الظروف ملائمة على نحو كبير لتقوم بكل خطواتك دفعة واحدة. لذا يستحسن ألاّ تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
- برج الأسد المرأة اليوم:الاستقرار العاطفي مهم جداً في حياتك، وهو يشكّل بالنسبة اليك مصدر وحي وإلهام.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تماماً، وهذا يفرض عليك التريث
برج العذراء اليوم عاطفياً: يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع، فهو نصفك الآخر وشريك حياتك
- حظ برج العذراء اليوم صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالباً ما تكلفك الكثير
- برج العذراء الرجل اليوم:أفكارك المشوّشة قد تنعكس على نفسيتك، فحاول أن تستجمع أفكارك مجدداً لتمرير اليوم بأقلّ ضرر ممكن.
- برج العذراء المرأة اليوم: صفحة جديدة في العلاقة مع الشريك، بعد أن ثبت لكل منكما أن الافتراق يؤذي الطرفين.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تتمتع بموهبة مميزة وبقدرة كبيرة على التخطيط السليم، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين
حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول أن تستفيد من ذلك لدخول قلبه والاستقرار به
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية
- برج الميزان الرجل اليوم:يوم معاكس لأوضاعك العاطفية. قد تتعثر الخطوات او يطرأ ما يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات. تجنب اي جديد ولا تفض بأسرارك لأحد.
- برج الميزان المرأة اليوم:تتلقى خبراً يجعلك تخاف على موقع أو ترتاب بالنسبة الى بعض العراقيل. كن حذراً تجاه شخص يتردد إليك كثيراً وينوي لك شراً.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة التي تستحقها، لكنك تصطدم بواقع مؤلم يزعجك كثيراً
حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف تلبّيها، ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: تكثر من تناول الخضراوات وتخفف من تناول اللحوم والنشويات، وهذا جيد
- برج العقرب الرجل اليوم:الفلك يحذّرك من اجواء معاكسة ابتعد عن المناورات والمواجهات وتجنّب خسارة مالية.
- برج العقرب المرأة اليوم: مطلوب منك الصلابة والمثابرة وعدم الوقوع ضحية بعض المخادعين. تشتد الحماسة وقد تُثار قضية عاطفية او رومنسية تجعلك مضطربًا تحتاج الى كسب الثقة والاعجاب. يمكنك ان تغامر شرط ان تدرس كل التفاصيل.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:تجرّب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروساً مفيدة جداً للمستقبل
حظك اليوم برج القوس عاطفياً:الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله، بل بادله بأفضل ما يكون
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حظك اليوم برج القوس صحياً:سواء أكنت مهتماً للرياضة أم لا، فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك
- برج القوس الرجل اليوم:قد تتاح لك في هذا اليوم فرص مميزة من الازدهار المالي وبداية مشروع استثماري مربح. قد تغير استراتيجيتك او تتلقى اخباراً جيدة او تعيش تغييرات تصبّ في مصلحتك. لكن حذار حتى لا تظهر عن إلحاح وإصرار.
- برج القوس المرأة اليوم:تذكّر أن الرومنسية على موعد معك من دون جهود تذكر.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز
حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك، فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نيّاته مع أنها سليمة دائماً
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك
- برج الجدي الرجل اليوم:محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقاً.
- برج الجدي المرأة اليوم: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطيها.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:عليك أن تجد حلولاً عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة
حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ طلباتك
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:تكون عرضة للإصابة بوعكة صحية مفاجئة تلزمك الفراش وتبعدك عن الأجواء الرائعة
- برج الدلو الرجل اليوم:تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.
- برج الدلو المرأة اليوم:الشجاعة مهمة، لكن عليك توظيفها في الزمان والمكان المناسبين، خصوصا أنها سلاح ذو حدين. عليك أن تشارك أقرب الناس اليك في كل المناسبات، وهذا يمنحك اختلاطا اجتماعيا مناسبا .
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:تشعر أنك تمر بيوم ضاغط على كل الصعد وتقف حائراً ولا تعرف من أين تبدأ
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: مفاجآت بارزة في حياتك العاطفية، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل للمحيطين بك
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:الصحة كنز، إذا حافظت عليه استفدت منه، وإذا فرّطت فيه ضاع منك
- برج الحوت الرجل اليوم:
بعض التنازلات، إذا كانت ضرورية، ستساعدك على تخطي أزمة عابرة، وهي ليست تنازلاً عن الثوابت التي تعمل من خلالها.
- برج الحوت المرأة اليوم:قد يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكن من مقاومة الضغوط.
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